Olimpia vs. Cartaginés: Cómo ver este partido que definirá al primer finalista de la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés se marcha a Honduras con la ventaja de 1-0 en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Olimpia y confía en regresar a Costa Rica con el boleto en mano a la final de esta competición internacional.

Los brumosos tomaron ventaja en la Vieja Metrópoli, con un tanto de Joaquín Alonso Hernández y ese gol se convierte en un tesoro para Amarini Villatoro y sus hombres.

Olimpia no había perdido en la Copa Centroamericana, hasta que se topó Cartaginés; mientras que los blanquiazules llegan invictos a Tegucigalpa, en este torneo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

