Olimpia vs. Cartaginés: Cómo ver este partido que definirá al primer finalista de la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés se marcha a Honduras con la ventaja de 1-0 en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Olimpia y confía en regresar a Costa Rica con el boleto en mano a la final de esta competición internacional.
Los brumosos tomaron ventaja en la Vieja Metrópoli, con un tanto de Joaquín Alonso Hernández y ese gol se convierte en un tesoro para Amarini Villatoro y sus hombres.
Olimpia no había perdido en la Copa Centroamericana, hasta que se topó Cartaginés; mientras que los blanquiazules llegan invictos a Tegucigalpa, en este torneo.
El partido donde se conocerá en definitiva al primer finalista de la Copa Centroamericana de Concacaf será este miércoles 28 de octubre, a las 9 p. m., en el Estadio José de la Paz Herrera. Dicho juego será tranmitido por ESPN y también usted puede verlo en Disney+.
Cartaginés será finalista si gana el partido por cualquier marcador, incluso hasta si lo pierde en caso de que sea un marcador en el que Olimpia haga más de un gol, pero que la diferencia sea de un tanto. Es decir, si se produce un 2-1, un 3-2 o un 4-3, por citar algunos ejemplos.
En ese caso, el global estaría igualado, pero el gol de visita como criterio de desempate beneficiaría al equipo costarricense.
Si se registra un triunfo de 1-0 del Olimpia en tiempo regular, sería la única opción de que haya tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario. Si eso pasa, ya en ese lapso no aplica el gol de visita como criterio de desempate.
Así que el panorama de Cartaginés es favorable, porque lo único que no puede hacer es permitirle a Olimpia ganar por ventaja de dos goles.