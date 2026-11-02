La Liga Española sigue ‘hablando con las autoridades chinas’ por la polémica con Mbappé

Barcelona, España. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes que sigue “hablando con las autoridades chinas” tras la polémica por las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

Esas palabras llevaron a la televisión pública china a no emitir partidos de LaLiga durante el fin de semana, mientras el servicio en streaming Migu omitió el Racing de Santander-Real Madrid.

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia, según él, con un “dictador chino”, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.

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