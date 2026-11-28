Turín, Italia. La Lazio apuntaló su liderato en la Serie A al ganar 2-1 en su visita al Torino este sábado en su partido de la 13ª jornada, en la que el Inter de Milán goleó 4-0 al Génova para ponerse segundo y seguir a tres puntos del primero.

La presión ahora es para la Roma, caída al tercer lugar a cinco puntos del liderato antes de recibir el domingo al Monza (14º).

Invicta en la Serie A, la Lazio suma once victorias en trece jornadas. La de este sábado llegó con dos zarpazos justo antes del descanso, cuando se presentaron los goles de dos daneses, Oliver Provstgaard (42′) y Gustav Isaksen (44′).

Hasta ese momento, el Torino había dominado el juego y había llevado la iniciativa, pero se topó con el arquero griego Christos Mandas, decisivo ante dos buenas ocasiones del argentino Gio Simeone (6′) y del croata Nikola Vlasic (16′).

El local pudo reducir la desventaja en el 62′, gracias a un gol del internacional escocés Che Adams, pero la Lazio resistió en la última media hora sostenida en su defensa, la mejor de la Serie A.

Boicot suspendido

“Este equipo no se rinde nunca, nunca renuncia a su naturaleza. Con ímpetu y con muchas ganas estamos consiguiendo esto. Hoy fue una victoria importante y estoy muy feliz”, celebró el entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso.

En el horizonte, los dos próximos partidos de la Lazio en casa generan ya expectación, contra el Atalanta de Maurizio Sarri -extécnico del club- el 6 de diciembre y una semana después frente a la Roma en el gran derbi de la Ciudad Eterna.

Ambos partidos marcarán el regreso a las gradas del Olímpico de los tifosi y ultras que boicotean en los últimos meses los partidos de la Lazio en casa para protestar contra su propietario, Claudio Lotito.

“Veremos cómo lo gestionamos con un estadio con 50.000 personas, es algo que todavía no hemos vivido”, señaló Gattuso ante esa perspectiva.

Lautaro está de vuelta

En el último turno del sábado, el Inter de Milán gestionó bien la presión y goleó sin complicaciones por 4-0 al Génova, décimo clasificado.

El capitán argentino de los nerazzurri, Lautaro Martínez, demostró que está de vuelta después de un mes de baja por una lesión, y firmó el primer gol de los suyos en el 29′ y firmó además una asistencia.

El francés Marcus Thuram brilló en el partido con un doblete (40′, 54′) y el croata Petar Sucic (45+3′ de penal) completó la goleada.