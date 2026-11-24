París, Francia. Marruecos, despojado este martes del título de campeón de África 2025 en beneficio de Senegal por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), anunció su deseo de “emprender todos los procedimientos legales necesarios” contra esa decisión.

La Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF), que manifestó su “protesta” por el rechazo de su solicitud de aplazar la decisión, podría acudir ante el Tribunal Federal suizo, que se pronuncia sobre el procedimiento, pero no sobre el fondo.

En su comunicado, la FRMF menciona un “contacto” que, según ella, habría tenido lugar “entre el árbitro alemán, Ulrich Haas (uno de los tres jueces árbitros que emitieron la decisión), y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de que se anunciara la decisión”.

De momento, Senegal es el campeón continental. Inicialmente ganó el título en enero, en la cancha, pero luego la Confederación se lo dio a Marruecos (en marzo) tras una apelación.

La controversia se originó tras el amago de retiro por parte de los senegaleses el día de la final, luego de que les pitaron un penal en contra en tiempo de descuento, con el partido empatado. Senegal retornó al juego 10 minutos después; Brahim Díaz falló el penal, hubo tiempos extras y por último Senegal ganó en penales.