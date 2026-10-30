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Puro Deporte

Kimi Antonelli busca en México ser el campeón más joven de la Fórmula 1

Llegó el esperado fin de semana para Kimi Antonelli y su cita con la historia en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Los aficionados mexicanos están muy identificados con el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, y así lo mostraron en el inicio de las prácticas en el Autódromo Hermanos Rodriguez de Ciudad de México.
Los aficionados mexicanos están muy identificados con el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, y así lo mostraron en el inicio de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. JULIEN DELFOSSE
AFP

Ciudad de México. Kimi Antonelli buscará el domingo en México convertirse, con apenas 20 años, en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y el primer italiano en conquistar el título en más de 70 años.

Le basta con terminar entre los nueve primeros del Gran Premio de la Ciudad de México para asegurarse el título mundial.

Antonelli (equipo Mercedes) tendrá el domingo 20 años y 68 días. Y si conquista el título, el piloto de Mercedes le arrebatará el récord al alemán Sebastián Vettel, que tenía 23 años y 134 días cuando lo ganó en 2010.