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Puro Deporte

Tres cosas que dejó el Gran Premio de EE. UU. de Fórmula 1

Con Kimi Antonelli (Mercedes) a punto de hacer historia en la F1, tres hechos marcaron el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto Andrea 'Kimi' Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el domingo 25 de octubre en Austin, Texas, que lo acerca al título de la F1.
El piloto Andrea 'Kimi' Antonelli celebra su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, el domingo 25 de octubre en Austin, Texas, que lo acerca al título de la F1. STEFANO FACCHIN
AFP

Austin, Estados Unidos. Kimi Antonelli está a las puertas del salón de la fama de la Fórmula 1, ya que solo necesita dos puntos más para convertirse en el campeón más joven de la Gran Carpa y en el primer italiano en lograrlo en 73 años.

Su contundente triunfo el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos fue calificado como “el mejor hasta la fecha” por el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien demostró que las Flechas de Plata siguen siendo el equipo a batir.

A falta de cinco carreras para el final, estas son tres cosas que dejó la novena victoria del prodigio italiano, de 20 años, en una temporada excepcional.