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Kane se convierte en el inglés con más partidos en triunfo ante Croacia por la Nations League

El flamante Balón de Oro Harry Kane fue decisivo para la Selección de Inglaterra en Nations League el día que rompió el récords de partidos

El delantero de Inglaterra Harry Kane celebra uno de los goles ante Croacia por la Nations League en el Estadio Wembley.
El delantero de Inglaterra Harry Kane celebra uno de los goles ante Croacia por la Nations League en el Estadio Wembley. HENRY NICHOLLS
AFP