Kane se convierte en el inglés con más partidos en triunfo ante Croacia por la Nations League

Londres, Reino Unido. Harry Kane se convirtió este jueves en el jugador con más partidos disputados con la Selección de Inglaterra, al lograr su 126ª internacionalidad ante Croacia, a la que Inglaterra venció 2-1 en Wembley para avanzar a cuartos de la Liga de Naciones.

El capitán Kane marcó el gol de la victoria, su 92º tanto internacional, más de once años y medio después de su primer partido con la selección, también en Wembley, al transformar una pena máxima cometida sobre Jarrel Quansah (64′).

El joven defensa inglés se resarció tras un mal cabezazo hacia atrás, aprovechado por Petar Susic (59′, 1-1).

El mediapunta Morgan Rogers había abierto el marcador (24′).

Con cuatro victorias en cinco partidos, Inglaterra tiene asegurado terminar al menos en la segunda posición del grupo A3, que da acceso a los cuartos de final previstos en marzo.

Los subcampeones de Europa tratarán de conquistar el primer puesto el domingo en Madrid, ante la selección española, vigente campeona del mundo.

Kane, de 33 años, disputaba su primer partido con la selección desde que ganó el Balón de Oro 2026, superó el empate que mantenía con el exguardameta Peter Shilton.

Antes del saque inicial se desplegó una enorme pancarta con una imagen de Kane y las palabras “England’s Finest”.

Shilton participó en una ceremonia previa al partido para rendir homenaje al capitán de los Tres Leones, junto con el patrono (puesto honorario) de la Federación Inglesa, el príncipe Guillermo.

El delantero del Bayern Múnich superó el mes pasado a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal para ser coronado como el mejor futbolista del mundo, 25 años después del último ganador inglés, Michael Owen en 2001.

El exjugador del Tottenham, que debutó con la selección en 2015, tiene también el récord de goles, con 92, y ha marcado siete tantos en los primeros cinco partidos de la campaña de la Nations League.