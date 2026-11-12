El Capitán Kane, flamante Balón de Oro, va por el récord de partidos con Inglaterra

Londres, Reino Unido. El capitán de Inglaterra y flamante Balón de Oro, Harry Kane, está a punto de coronar el mejor año de su carrera con el récord de partidos con la camiseta de los Tres Leones, una marca que alcanzará el jueves en el duelo de la Nations League de Europa contra Croacia.

Cuando Kane salte al campo del legendario estadio de Wembley para disputar su 126º partido con Inglaterra, superará el récord que ostentaba el exguardameta Peter Shilton desde 1990.

“Definitivamente está entre mis mayores logros. Creo que demuestra constancia al más alto nivel. Es un testimonio de toda la dedicación, de ese tiempo que la gente no ve y que me mantiene en forma y saludable. Este es uno de los hitos más grandes de mi carrera”, aseguró Kane este miércoles en la conferencia de prensa previa al partido.

Este será el último hito de unos 12 meses increíbles para el delantero del Bayern Múnich, que en octubre se convirtió en el primer jugador inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro.

El orgullo del delantero por lograr el prestigioso galardón fue palpable durante su emotivo discurso en la ceremonia celebrada en Londres.

Quedarse en solitario con el récord de partidos con Inglaterra será el punto culminante de este año para recordar de Kane, un premio a la extraordinaria regularidad del jugador de 33 años.

Ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, y también posee el récord absoluto del Tottenham, con 280 goles.

Pero desde que dejó el club de su infancia para fichar por el Bayern en 2023, Kane ha llevado su juego a otro nivel.

Y marcó 156 goles con el club alemán, logrando por fin los primeros títulos de su carrera con las Bundesligas de 2025 y 2026.

Kane también ha crecido como líder, una cualidad que demostró al dejar clara su frustración por los planteamientos defensivos del seleccionador inglés Thomas Tuchel, durante la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina en julio.

El técnico alemán llenó de hombres la defensa de Inglaterra en un intento de mantener la ventaja de 1-0, pero Argentina lo aprovechó para marcar dos veces en la recta final y lograr el pase a la final.

Según varios medios, durante el parón internacional de setiembre, Kane encabezó una animada charla del vestuario con Tuchel sobre sus tácticas.