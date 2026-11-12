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Puro Deporte

El Capitán Kane, flamante Balón de Oro, va por el récord de partidos con Inglaterra

Nada detiene a Harry Kane este año y en la actual fecha de la Nations League romperá un récord del mítico Peter Shilton en la Selección de Inglaterra

El delantero de Inglaterra Harry Kane participó en el entrenamiento de ete miércole en el campo de Enfield, al norte de Londres, de cara a la Nations League de Europa.
El delantero de Inglaterra Harry Kane participó en el entrenamiento de este miércoles en el campo de Enfield, al norte de Londres, de cara a la Nations League de Europa. BEN STANSALL
AFP