Harry Kane cambiaría el Balón de Oro por la Champions

Madrid, España. El flamante ganador del Balón de Oro, Harry Kane, afirmó este lunes que cambiaría ese galardón por alzar la Champions League.

“El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera”, admitió el delantero del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del martes.

“Pero vivir momentos con el equipo, celebraciones con el club, poder levantar la Liga de Campeones con el Bayern sería una sensación increíble”, consideró.

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