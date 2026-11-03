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Harry Kane cambiaría el Balón de Oro por la Champions

El delantero inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro, enfrentará con el Bayern Múnich al Atlético de Madrid este martes por la Champions

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, entrenó este lunes con el Bayern Múnich antes del partido ante el Atlético de Madrid por la Champions League.
Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, entrenó este lunes con el Bayern Múnich antes del partido ante el Atlético de Madrid por la Champions League. SVEN HOPPE
AFP

Madrid, España. El flamante ganador del Balón de Oro, Harry Kane, afirmó este lunes que cambiaría ese galardón por alzar la Champions League.

“El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera”, admitió el delantero del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del martes.

“Pero vivir momentos con el equipo, celebraciones con el club, poder levantar la Liga de Campeones con el Bayern sería una sensación increíble”, consideró.