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Puro Deporte

Jugadores de Alajuelense tenían algo que decirle a Giancarlo González en medio de su dolor

Washington Ortega y Celso Borges le enviaron un mensaje a Giancarlo González y su familia, quienes se encuentran de luto

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Antes de que arrancara el partido entre Alajuelense y Sporting hubo un minuto de silencio. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín