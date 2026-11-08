Jugadores de Alajuelense tenían algo que decirle a Giancarlo González en medio de su dolor

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense tuvieron presente en todo momento a Giancarlo González y no dejan de mostrarle su apoyo total en un momento muy difícil.

El capitán de los rojinegros se resintió el domingo pasado mientras jugaba el clásico, pero el jueves 5 de noviembre sufrió un golpe que le desgarró el corazón, por la muerte de su papá, Roberto González.

Antes de que empezara el partido en el que la Liga venció a Sporting por 2-0, con goles de Kenyel Michel y Ángel Zaldívar, hubo un minuto de silencio por la partida de don Roberto; así como por el fallecimiento de Juana Duarte, madre de Susana Chaves, quien labora en el área administrativa del club.

Luego del partido, Washington Ortega se acordó de Pipo mientras brindaba declaraciones en zona mixta, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense le dedicó la victoria contra Sporting a Giancarlo González y su familia. (JOHN DURAN/John Durán)

Su mensaje le salió desde el fondo del alma, porque si alguien puede entenderlo es el charrúa, quien llora cada vez que habla de su papá y la falta que le hace.

“A Pipo y a la familia quería mandarle este triunfo para él, que tenga mucha fuerza y que cada uno de nosotros estamos para acompañarlo en lo que necesite y para darle mucha fuerza también”, manifestó Washington Ortega.

Mientras que Celso Borges también tuvo unas palabras para el defensor y su familia en este momento difícil.

“Le damos un abrazo a la distancia a Pipo por lo que pasó con su papá, estuvimos todos con él y sabemos que es algo muy duro. Quisiéramos como darle un voto de apoyo a él y a su familia, que se mantengan fuertes”, manifestó el mediocampista Celso Borges.

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