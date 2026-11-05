Alajuelense abraza a uno de sus futbolistas por la muerte de su papá

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense sufrió la pérdida de una persona muy importante para él y tanto el club como el liguismo lo acompañan en este momento tan difícil.
La Liga difundió una nota luctuosa este jueves 5 de noviembre, en la que dice que futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Roberto González Delgado, padre de Giancarlo González.
Muchos aficionados reaccionaron de inmediato y enviaron mensajes de condolencias para el capitán de la Liga.
“Una gran persona don Roberto, tuve el honor de ser su amigo, mucha fortaleza para Gianca y toda su familia, y que El Señor les brinde mucho consuelo”, apuntó Pepe Rivera.
“Mucha paz y fortaleza para Pipo y toda su familia en este duro momento. QdDg su padre”, escribió Greivin Pérez.
“Mis condolencias capi”, apuntó Cindy Campos; mientras que Viria Alfaro anotó: “Que Dios lo reciba en la morada celestial. Mucha paz y fortaleza para Giancarlo y toda su familia”.
“Que Diosito les dé fortaleza a toda la familia, en especial a nuestro jugador y capitán Pipo”, indicó Eugenia Arguedas.
“Fortaleza Pipo, esto es la vida”, comentó Rónald López y Gustavo Garita dijo: “Fuerza Pipo, Dios lo tenga gozando del reino eterno”.