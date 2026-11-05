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Puro Deporte

Alajuelense abraza a uno de sus futbolistas por la muerte de su papá

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer la dura noticia a través de una nota luctuosa que colgó en sus redes sociales

Lazo negro
Giancarlo González está de luto. Freepik
Fanny Tayver Marín

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense sufrió la pérdida de una persona muy importante para él y tanto el club como el liguismo lo acompañan en este momento tan difícil.

La Liga difundió una nota luctuosa este jueves 5 de noviembre, en la que dice que futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Roberto González Delgado, padre de Giancarlo González.

Muchos aficionados reaccionaron de inmediato y enviaron mensajes de condolencias para el capitán de la Liga.