Alajuelense abraza a uno de sus futbolistas por la muerte de su papá

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense sufrió la pérdida de una persona muy importante para él y tanto el club como el liguismo lo acompañan en este momento tan difícil.

La Liga difundió una nota luctuosa este jueves 5 de noviembre, en la que dice que futbolistas, Junta Directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Roberto González Delgado, padre de Giancarlo González.

Muchos aficionados reaccionaron de inmediato y enviaron mensajes de condolencias para el capitán de la Liga.

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