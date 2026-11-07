Alajuelense vs. Sporting: A qué hora y cómo ver hoy el partido que puede marcar el rumbo del liderato

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting juegan este sábado 7 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Este duelo entre rojinegros y albinegros acapara la atención este sábado por la noche, debido a varias razones, pero todo se circunscribe a la reñida lucha por la clasificación.
Alajuelense viene de vencer por goleada a Escorpiones (1-4) en el Estadio Ricardo Saprissa y el equipo de Óscar Ramírez buscará dar hoy otro paso hacia las semifinales.
Mientras que el equipo de Andrés Carevic llega a la Catedral como líder con 30 puntos. Eso significa que contabiliza cuatro unidades más que la Liga de Óscar Ramírez.
Este partido no solo le incumbe a Alajuelense y a Sporting como tal, porque la realidad también dicta que si la Liga frena esta noche a los albinegros, Saprissa se frotaría las manos para intentar regresar al primer lugar el domingo, cuando reciba a Puntarenas FC.
¿Cómo puedo ver el partido Alajuelense vs. Sporting?
El partido entre Alajuelense y Sporting de esta noche se verá en exclusiva por la pantalla de FUTV.
Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora preferida, pues Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Radio Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.
En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.
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Los partidos que le restan a Alajuelense en fase regular
La Liga recibe a Sporting este 7 de noviembre. Después del receso por la fecha FIFA, el lunes 23 de noviembre será local contra Cartaginés y cerrará la fase clasificatoria el 29 de noviembre, de visita contra San Carlos.
Los partidos que le restan a Sporting en fase regular
Sporting visita a Alajuelense este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto. Tras el parón, irá a la casa de Inter San Carlos el 22 de noviembre y su último partido en fase regular será el 29 de noviembre de local ante Puntarenas FC.
Alajuelense y Sporting aportan jugadores a la Selección de Costa Rica
Bryan Ruiz dio a conocer su convocatoria para los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina. En esa lista de 23 futbolistas incluyó a ocho jugadores de Alajuelense y a dos de Sporting.
Los convocados de la Liga son Bayron Mora, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz, Yerlan Sosa, Celso Borges, Roan Wilson y Kenyel Michel; mientras que los llamados de Sporting son Gabriel Leiva y Josimar Méndez.
¿Cómo se pueden comprar las entradas para el partido Alajuelense vs. Sporting?
Alajuelense anunció que ya se restableció el sistema de entradas a través de boleterialaliga.com, así que ya puede adquirirlas en línea.
Pero desde las 9 a. m. y hasta las 8 p. m. también están a la venta en las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto. Estos son los precios:
- Popular Norte: ¢4.000
- Popular Oeste: ¢4.000
- Gradería Este: ¢5.000
- Gradería Norte: ¢5.000
- Gradería Oeste: ¢5.000
- Platea Oeste: ¢6.000
- Platea Oeste Preferencial: ¢10.000
- Platea Sur: ¢12.000
- Platea Este: ¢12.000
- Platea Este Preferencial: ¢16.000
Los árbitros del partido Alajuelense vs. Sporting
Keylor Herrera al centro, asistido por Andrés Arrieta y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: Miguel Ramírez. VAR: Miguel Ramírez. AVAR: Yazid Monge.
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