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Alajuelense vs. Sporting: A qué hora y cómo ver hoy el partido que puede marcar el rumbo del liderato

Alajuelense recibe a un Sporting que llega en el primer lugar de la tabla del Torneo de Apertura 2026

Fanny Tayver Marín

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Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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