Alajuelense vs. Sporting: A qué hora y cómo ver hoy el partido que puede marcar el rumbo del liderato

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting juegan este sábado 7 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.

Este duelo entre rojinegros y albinegros acapara la atención este sábado por la noche, debido a varias razones, pero todo se circunscribe a la reñida lucha por la clasificación.

Alajuelense viene de vencer por goleada a Escorpiones (1-4) en el Estadio Ricardo Saprissa y el equipo de Óscar Ramírez buscará dar hoy otro paso hacia las semifinales.

Mientras que el equipo de Andrés Carevic llega a la Catedral como líder con 30 puntos. Eso significa que contabiliza cuatro unidades más que la Liga de Óscar Ramírez.

Este partido no solo le incumbe a Alajuelense y a Sporting como tal, porque la realidad también dicta que si la Liga frena esta noche a los albinegros, Saprissa se frotaría las manos para intentar regresar al primer lugar el domingo, cuando reciba a Puntarenas FC.

Creichel Pérez es uno de los jugadores que pueden ver acción esta noche, en el partido entre Alajuelense y Sporting. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cómo puedo ver el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Sporting de esta noche se verá en exclusiva por la pantalla de FUTV.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora preferida, pues Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Radio Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Alajuelense y Escorpiones se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Los partidos que le restan a Alajuelense en fase regular Copiado!

La Liga recibe a Sporting este 7 de noviembre. Después del receso por la fecha FIFA, el lunes 23 de noviembre será local contra Cartaginés y cerrará la fase clasificatoria el 29 de noviembre, de visita contra San Carlos.

Alajuelense viene de ganarle a Escorpiones. Aquí, celebra Ronaldo Cisneros. (Jose Cordero/José Cordero)

Los partidos que le restan a Sporting en fase regular Copiado!

Sporting visita a Alajuelense este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto. Tras el parón, irá a la casa de Inter San Carlos el 22 de noviembre y su último partido en fase regular será el 29 de noviembre de local ante Puntarenas FC.

Sporting muestra parte de su preparación para el partido contra Alajuelense. (Prensa Sporting/Cortesía)

Alajuelense y Sporting aportan jugadores a la Selección de Costa Rica Copiado!

Bryan Ruiz dio a conocer su convocatoria para los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina. En esa lista de 23 futbolistas incluyó a ocho jugadores de Alajuelense y a dos de Sporting.

Los convocados de la Liga son Bayron Mora, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz, Yerlan Sosa, Celso Borges, Roan Wilson y Kenyel Michel; mientras que los llamados de Sporting son Gabriel Leiva y Josimar Méndez.

¿Cómo se pueden comprar las entradas para el partido Alajuelense vs. Sporting? Copiado!

Alajuelense anunció que ya se restableció el sistema de entradas a través de boleterialaliga.com, así que ya puede adquirirlas en línea.

Pero desde las 9 a. m. y hasta las 8 p. m. también están a la venta en las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto. Estos son los precios:

Popular Norte: ¢4.000

Popular Oeste: ¢4.000

Gradería Este: ¢5.000

Gradería Norte: ¢5.000

Gradería Oeste: ¢5.000

Platea Oeste: ¢6.000

Platea Oeste Preferencial: ¢10.000

Platea Sur: ¢12.000

Platea Este: ¢12.000

Platea Este Preferencial: ¢16.000

Así anuncia Alajuelense el partido contra Sporting. (Alajuelense/Facebook)

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Sporting Copiado!

Keylor Herrera al centro, asistido por Andrés Arrieta y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: Miguel Ramírez. VAR: Miguel Ramírez. AVAR: Yazid Monge.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.