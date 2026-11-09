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Puro Deporte

¿Jefe de la UFC como vocero de la Casa Blanca? Ahora Donald Trump dice que era ‘un chiste’

Donald Trump sorprendió al ofrecer al mandamás de las artes marciales mixtas la secretaría de prensa, pero ahora echa para atrás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, saluda a Dana White -jerarca de la UFC- durante un evento en Las Vegas en agosto pasado.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, saluda a Dana White -jerarca de la UFC- durante un evento en Las Vegas en agosto pasado. JIM WATSON
AFP