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El Mundo

Trump ofrece cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a jefe de la UFC, Dana White

El mandatario estadounidense anunció la propuesta en su red Truth Social y pidió públicamente al empresario de artes marciales mixtas que acepte el puesto

Dana White
Donald Trump ofreció al jefe de la UFC, Dana White, la Secretaría de Prensa de EE.UU. JIM WATSON
AFP