Al fin llegó el día porque la Selección Femenina de Costa Rica juega hoy, viernes 27 de noviembre contra su similar de Jamaica, en el partido inaugural del Campeonato Concacaf W y este duelo tiene el gran atractivo de que otorga la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

Lo más importante que debe saber es que el partido empezará a las 4 p. m. (hora de Costa Rica). El duelo es en el marco de los cuartos de final del Campeonato Concacaf W y se efectuará en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas, en Estados Unidos, con un boleto al Mundial en juego y con la aspiración de ir a los Juegos Olímpicos.

Según detalla la Confederación en su página electrónica, será la primera vez en la que ambas selecciones se enfrentarán en una competición oficial de Concacaf desde 2022, cuando las Reggae Girlz consiguieron una victoria por 1-0 en el partido por el tercer puesto del Campeonato Concacaf W 2022.

La Selección Nacional disputará su octava participación en el Campeonato Concacaf W después de avanzar como líder del grupo C de las clasificatorias Concacaf W 2025/26. La mejor actuación de las ticas en la historia de la competición se produjo en 2014, cuando finalizaron como subcampeonas.

Después de que la FIFA confirmó que Costa Rica albergará junto a Estados Unidos, México y Jamaica el Mundial Mayor Femenino en 2031, la Sele tiene la firme intención de ser parte de la cita planetaria de 2027.

La Selección Femenina de Costa Rica lo tiene claro: si hoy le gana a Jamaica clasificará de inmediato al Mundial 2027. (Prensa FCRF/Cortesía)

Si lo logra, sería su tercera clasificación a una Copa Mundial Mayor Femenina de la FIFA, después de participar en las ediciones de Canadá 2015 y Australia/Nueva Zelanda 2023, con Raquel Rodríguez y Priscila Chinchilla como algunas de las figuras clave de la Tricolor, sin dejar de lado a Sheika Scott y Melissa Herrera.

Jamaica, por su parte, iniciará su octava participación en el Campeonato W después de asegurar su clasificación al ganar el grupo B de las clasificatorias Concacaf W 2025/26, con un registro de 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas.

Las mejores actuaciones de la nación caribeña en el torneo se produjeron en 2018 y 2022, cuando finalizó en el tercer lugar en ambas ocasiones.

Jamaica buscará su tercera participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, después de hacer historia en 2019 al convertirse en la primera selección del Caribe en clasificarse a la cita planetaria. En 2023 alcanzó un nuevo hito al avanzar a los octavos de final en su segunda participación mundialista.

En las Reggae Girlz, la gran figura a seguir es la delantera Khadija Bunny Shaw, quien es la máxima goleadora histórica del Manchester City en Inglaterra y que también tiene ese atestado en su selección.

En las clasificatorias para este Campeonato Concacaf W, Bunny anotó nueve goles y terminó empatada en el tercer lugar entre las máximas goleadoras. Además, alcanzó los 40 goles en la historia de las clasificatorias, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica de la competición.

¿Dónde puedo ver el partido Jamaica vs. Costa Rica? Copiado!

La transmisión propiamente del partido entre Jamaica y la Selección Femenina de Costa Rica arrancará a las 3:50 p. m. en ESPN. Y usted también tiene la opción de sintonizarlo mediante la aplicación Disney+.

Sin embargo, habrá dos horas de previa, pues los espacios de SportsCenter y Equipo F estarán dedicados a la cobertura del Campeonato W de Concacaf, con atención especial en este encuentro.

La Selección de Jamaica y la Selección de Costa Rica se enfrentan este viernes 27 de noviembre en Houston, Estados Unidos, en un partido decisivo. (Prensa FCRF y Prensa JFF/Diseño LN)

¿Qué pasa en caso de empate? Copiado!

Como estos duelos son de eliminación directa a partido único, en caso de empate, vendrían los tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

¿Y si no se obtiene el boleto al Mundial hoy? Copiado!

Una de las dos selecciones clasificará de manera directa al Mundial 2027, continuará con vida en el Campeonato Concacaf W y seguirá con la ilusión de acceder a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo que pierda, se enfrentará en un repechaje el 2 de diciembre contra la selección que no gane este viernes en el duelo entre Estados Unidos y El Salvador. Ese será el último chance para ir al Mundial.

Mientras que a los Juegos Olímpicos clasificarán las selecciones que acaben en los primeros tres lugares del Campeonato Concacaf W.

La Selección Femenina de Costa Rica reconoció la cancha del estadio donde este 27 de noviembre buscará el boleto al Mundial 2027. (Prensa FCRF/Cortesía)

En caso de que uno de esos puestos sea de Estados Unidos y al tratarse del país anfitrión de los Juegos Olímpicos, el boleto se le otorgaría a quien quede en el cuarto lugar.

Ellas integran la Selección de Costa Rica Copiado!

Guardametas: Daniela Solera (Hapoel Jerusalem, Israel), Génesis Pérez (Atlético de Madrid) y Noelia Bermúdez (León de México).

Defensas: Daniela Cruz (Saprissa), Fabiola Villalobos (Libre), Gabriela Guillén (Alajuelense), Mariana Benavides (Millonarios de Colombia), Marilenis Oporta (Alajuelense), Stephannie Blanco (Sporting FC) y Valeria del Campo (Rayadas de México).

Volantes: Alexandra Pinell (Alajuelense), Emelie Valenciano (Alajuelense), Gloriana Villalobos (Saprissa), Katherine Alvarado (Saprissa), Lucía Paniagua (Sporting), Raquel Rodríguez (Kansas City Current, EE. UU.) y Sheika Scott (Paris FC, Francia).

Delanteras: Anna Gilbertson (California Storm, EE. UU.), Lixy Rodríguez (Alajuelense), Melissa Herrera (FC Juárez de México), Nubia Medina (Club Surf Fútbol), Pamela Elizondo (Sporting FC) y Priscila Chinchilla (Pumas de México).

Ellas integran la Selección de Jamaica Copiado!