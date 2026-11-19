Se acerca el gran día para la Selección de Costa Rica, pues el próximo viernes 27 de noviembre se enfrentará contra Jamaica en Estados Unidos y es un partido donde está en juego un boleto directo al Mundial Femenino Brasil 2027.

¿A quiénes llamó Lindsay Camila? La directora técnica de la Tricolor definió que las tres guardametas que irán con la Sele al Campeonato W de Concacaf son Daniela Solera (Hapoel Jerusalem, Israel), Génesis Pérez (Atlético de Madrid) y Noelia Bermúdez (León de México).

Las defensas convocadas son Daniela Cruz (Saprissa), Fabiola Villalobos (Libre), Gabriela Guillén (Alajuelense), Mariana Benavides (Millonarios de Colombia), Marilenis Oporta (Alajuelense), Stephannie Blanco (Sporting FC) y Valeria del Campo (Rayadas de México).

También llamó a las volantes Alexandra Pinell (Alajuelense), Emelie Valenciano (Alajuelense), Gloriana Villalobos (Saprissa), Katherine Alvarado (Saprissa), Lucía Paniagua (Sporting), Raquel Rodríguez (Kansas City Current, EE. UU.) y Sheika Scott (Paris FC, Francia).

Mientras que como delanteras, la Sele lleva a Anna Gilbertson (California Storm, EE. UU.), Lixy Rodríguez (Alajuelense), Melissa Herrera (FC Juárez de México), Nubia Medina (Club Surf Fútbol), Pamela Elizondo (Sporting FC) y Priscila Chinchilla (Pumas de México).

“Yo muy contenta y emocionada de poder estar con estas jugadoras que luchan mucho para estar allá e intentamos elegir a las que están mejor en este momento para cada puesto, las que pueden darnos buenas cosas”, expresó Lindsay Camila en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Lindsay Camila ve progreso en las integrantes de la Selección Femenina de Costa Rica. (Prensa FCRF/Cortesía)

La convocatoria está integrada por 13 jugadoras del campeonato nacional y 10 legionarias. Según detalla la Fedefútbol, cinco de las futbolistas incluidas en esta lista final tienen 23 años o menos, mientras que el promedio de edad del grupo es de 27,5 años.

Además, la lista reúne una importante experiencia mundialista. Diez de las convocadas estuvieron presentes en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, mientras que 14 formaron parte del grupo que disputó la edición de 2023.

‘Sele’ rumbo a Texas

Bajo la dirección técnica de Lindsay Camila, la Tricolor lleva una preparación a través de microciclos. Incluso, en la última Fecha FIFA ella decidió que era más conveniente entrenar que jugar.

La delegación patria viajará a Texas, Estados Unidos, el próximo martes 24 de noviembre, misma fecha en la que dará inicio la ventana internacional de la FIFA.

El primer desafío será ante Jamaica, en un encuentro de gran importancia para las aspiraciones costarricenses. Este partido marcará el inicio del camino de la Tricolor en el Campeonato Concacaf W, certamen que representa una oportunidad para luchar por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si la Sele le gana a Jamaica, conseguirá de inmediato la clasificación al Mundial. Según la entrenadora brasileña, eso es lo único que llevan en mente.

“Tenemos que tener ganas y creer, porque cuando creemos somos capaces de hacer muchísimas cosas y estoy hablando de jugadoras que son muy aguerridas, que tienen muchas ganas, que están entrenando, muy concentradas en este primer partido”, citó Lindsay Camila.

Si la Tricolor pierde, todavía tendrá una oportunidad en un repechaje más adelante en el mismo torneo ante el equipo que pierda entre Estados Unidos y El Salvador.

Lindsay Camila: ‘Creo mucho en mi equipo’

La directora técnica de la Sele Femenina contó que en estos días trabajaron la parte táctica, pero también algunos aspectos técnicos para adelantar el juego sin tener prisa.

“Muy contenta de lo que estoy viendo, de cómo las jugadoras llegaron. Estoy muy ilusionada y creo mucho en mi equipo”, afirmó Linday Camila, quien asegura que Costa Rica dará lo máximo.

“Lo que no va a faltar es la emoción de estar con la camiseta, porque es un país tan bonito, con una historia tan bonita y el fútbol femenino creciendo cada vez más, puedo decir que vamos con todo, con muchas ganas y es un honor el estar vistiendo esta camisa”, concluyó la seleccionadora de Costa Rica.