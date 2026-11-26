La Selección de Costa Rica lleva meses esperando que llegue el 27 de noviembre para jugar ante Jamaica el partido por el boleto directo al Mundial Mayor Femenino de Brasil 2027.

El juego se disputará este viernes a partir de las 4 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Texas Health Mansfield, en Estados Unidos y forma parte del Campeonato W de Concacaf, en el que se definirán los clasificados a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo puede ver este partido? El juego decisivo entre Jamaica y la Sele Femenina será transmitido por ESPN y también estará disponible en la aplicación Disney+.

ESPN tendrá dos horas de previa de este encuentro, en los espacios de SportsCenter y Equipo F. Para la cobertura, la periodista Melissa Gallego será la enviada especial desde Centroamérica. Ella trabaja ligada a la cobertura del fútbol femenino.

La transmisión propiamente del juego arranca a las 3:50 p. m. y el periodista costarricense Daniel Murillo estará a cargo de los comentarios.

¿Qué pasa si el partido termina empatado en tiempo regular? Según el reglamento de la competencia, se procedería con tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

El equipo que gane obtendrá de una vez su pase al Mundial. Y el otro un chance más, en un repechaje programado para el 2 de diciembre contra el perdedor del duelo de este viernes entre Estados Unidos y El Salvador.

En el Campeonato Concacaf W 2026 jugarán ocho selecciones nacionales en un formato de eliminación directa a partido único, comenzando con los cuartos de final. Los participantes son Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Jamaica, México y Panamá.

La cita depara seis boletos al Mundial de Brasil 2027; mientras que los dos finalistas y el tercer lugar asegurarán un cupo en los Juegos Olímpicos.

En caso de que Estados Unidos – ya clasificado por su condición de país anfitrión de los Juegos Olímpicos, según lo confirmado por la FIFA y el COI – finalice entre los tres primeros, el último cupo olímpico de Concacaf será otorgado al cuarto lugar.