Bérgamo, Italia. El Inter de Milán dejó escapar en el descuento final la victoria en su visita al Atalanta, ante el que empató 4-4, lo que le hizo perder el segundo puesto en la Serie A, este domingo en la 12ª jornada, donde ve alejarse además al líder Lazio.

Un triplete de Francesco Pio Esposito (16′, 32′, 52′) y un penal anotado por el croata Petar Sucic (75′) permitieron a los nerazzurri llegar al minuto 90 con ventaja, mientras que para el Atalanta habían anotado el normacedonio Eljif Elmas (35′) y el belga Charles De Ketelaere por partida doble (72′, 81′).

Fue entonces cuando un penal transformado por el marfileño Franck Kessié en el 90+1′ permitió al equipo de Bérgamo, duodécimo de la tabla, salvar un punto y dejar frustrado a sus vecinos lombardos.

El Inter, vigente campeón de Italia, es ahora tercero con 29 puntos, y queda a tres puntos de la Lazio, líder en solitario y que el sábado había cumplido (3-0) contra el Lecce (14º), para sumar 32 unidades.

El nuevo segundo de la tabla es la Roma (30 puntos), que el sábado goleó 5-1 en su visita al Parma (16º), poniéndose provisionalmente en una posición que se hizo firme el domingo después de que el Inter no lograra la victoria.

También este domingo, el AC Milan goleó 5-1 al Frosinone (7º) en San Siro y recuperó así el cuarto puesto, el último de la zona de Liga de Campeones, sumando 27 puntos y adelantando al Como (5º, 26), que el sábado había superado 2-0 al Cagliari (11º).

La Juventus (6ª, 21) también consiguió un triunfo amplio, en su caso 4-0 sobre la Unione Venezia, colista del Calcio.

El resultado puede resultar algo engañoso ya que el partido estuvo atascado hasta la segunda mitad, cuando la Vecchia Signora firmó sus cuatro tantos en menos de veinte minutos, por medio del alemán Nick Woltemade (53′), el neerlandés Teun Koopmeiners (59′), el colombiano Juan David Cabal (65′) y el francés Randal Kolo Muani (71′ de penal).