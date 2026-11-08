El Inter de Milán devuelve al Como a la tierra en la Serie A de Italia

Milán, Italia. Cuatro días después de su histórica exhibición en casa del Lens (9-1) en la Champions League, el Como sufrió la ley del Inter de Milán, que le ganó 2-0 este domingo en San Siro en la 11ª jornada de la Serie A.

El Como, sin su guardameta titular Jean Butez, fue noqueado en siete minutos por el vigente campeón de Italia. Primero por Francesco Pio Esposito (12′) y luego por Marcus Thuram (19′), que celebró su regreso a la selección francesa con su sexto gol de la temporada en liga.

Tras su segunda derrota en el campeonato, el equipo de Cesc Fàbregas bajó al quinto puesto de la Serie A, superado por el AC Milan, que ganó antes en el campo del Génova (2-1).

El Como venía de una racha de seis victorias, cuatro en liga y dos en Champions.

El Inter, vapuleado el fin de semana pasado por su gran rival en el derbi milanés (3-1), volvió a situarse a un punto de la Lazio, que más temprano empató con el Nápoles (1-1) en el estadio Diego Armando Maradona.

Antes del parón de selecciones, los tres primeros están separados por dos puntos: tras su victoria ante el Sassuolo (3-0) el sábado, la Roma, tercera, suma 27, dos menos que la Lazio y uno menos que el Inter.