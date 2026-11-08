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Puro Deporte

El Inter de Milán devuelve al Como a la tierra en la Serie A de Italia

El campeonato italiano sigue muy cerrado con tres equipos separados por apenas dos puntos en la cima

Died Spence, del Inter de Milán (izq.), disputa el balón con 0 Martin Baturina, del Como, en el duelo disputado en el Estadio San Ciro este 8 de noviembre por la Serie A de Italia.
Died Spence, del Inter de Milán (izq.), disputa el balón con Martin Baturina, del Como, en el duelo disputado en el Estadio San Ciro este 8 de noviembre por la Serie A de Italia. PIERO CRUCIATTI
AFP