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Puro Deporte

Inglaterra acaba con la histórica racha de partidos sin perder de España

Un gol del Balón de Oro Harry Kane abrió el camino para Inglaterra ante España por la Nations League de Europa

Harry Kane celebra su gol de penal en el partido entre Inglaterra y España por la Nations League de Europa, en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Harry Kane celebra su gol de penal en el partido entre Inglaterra y España por la Nations League de Europa, en el Estadio Metropolitano de Madrid. BURAK AKBULUT
AFP