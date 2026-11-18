París, Francia. Un gol de penal de Erling Haaland en el suspiro final dio a Noruega el último billete para los cuartos de la Liga de Naciones, en el triunfo de este martes 3-2 sobre Dinamarca, en un grupo 4 en el que Portugal pasó como primera al vencer 3-2 a Gales.

El goleador implacable del Manchester City transformó un penal —su segundo gol de la noche— en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0.

Haaland inició la reacción noruega en el minuto 37, después de que los tempraneros goles de Rasmus Hojlund (11′) y Pierre-Emile Hojbjerg (14′) dieran a Dinamarca una ventaja contundente ante un público entregado.

A los locales, que solo necesitaban un empate para pasar, se les empezó a atragantar la noche cuando Haaland recortó distancias, después de que un fallo garrafal del portero danés Mads Hermansen regalara la posesión a Martin Odegaard.

Noruega acompañará a Portugal en el sorteo del viernes en Nyon, Suiza.

En Cardiff, Portugal aseguró el primer puesto con su primera victoria de la era posterior a Cristiano Ronaldo, gracias a un gol de gran clase de Carlos Forbs en el minuto 70.

Su tanto decidió un encuentro muy entretenido en el que Gales, ya condenada a terminar última de su grupo, ofreció una actuación que no reflejó su posición en la tabla.

El equipo británico participará en el play-off que decidirá las últimas plazas de ascenso y descenso entre las Ligas A y B.

Los otros clasificados a cuartos de final son: por el grupo 1, Francia y Bélgica; por el 2, Alemania y Países Bajos; y por el 3, Inglaterra y España.

Los españoles llegan como campeones defensores, aunque en la última fecha de la fase de grupos cayeron ante Inglaterra y perdieron un largo invicto de 44 partidos.