París, Francia. Noruega consiguió este martes, en el tiempo añadido, el último billete para los cuartos de final de la Nations League de Europa, al imponerse 3-2 en casa de Dinamarca y quedarse con el segundo puesto del Grupo 4.

Erling Haaland transformó un penal —su segundo gol de la noche— en el minuto 90+6 para darle vuelta a un juego en el que los Vikingos estuvieron abajo 2-0.

El primer puesto del grupo se quedó en manos de Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo, retirado de la selección lusa.

Los hombres dirigidos por Jorge Jesus (sin tilde en portugués) se impusieron 3-2 en Gales, gracias a los goles de Bruno Fernandes (1-0, 11′), Pedro Neto (2-2, 43′) y Carlos Forbs (3-2, 58′).

Los emparejamientos para los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se disputarán del 25 al 30 de marzo de 2027, se conocerán en el sorteo que tendrá lugar el viernes.

Los primeros clasificados estarán en un bombo, y disputarán la vuelta en casa, y los segundos en el otro.

-Grupo 1

1. Francia 2. Bélgica

-Grupo 2

1. Alemania 2. Países Bajos

-Grupo 3

1. Inglaterra 2. España

-Grupo 4

1. Portugal 2. Noruega