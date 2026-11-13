Gustavo Alfaro, exentrenador de Costa Rica, se muestra afectado por crisis bancaria en Paraguay

Asunción, Paraguay. El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro (quien tuvo un paso reciente por Costa Rica), se manifestó afectado por el colapso de Ueno Bank, que dejó a cientos de miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos y derivó en la destitución y encarcelamiento del presidente Santiago Peña.

Ueno Bank, patrocinador de la selección paraguaya, fue declarado inviable el 3 de noviembre, lo que congeló las cuentas de cientos de miles de clientes, además de depósitos de empresas y organismos públicos, y provocó protestas en Asunción y otras ciudades.

“Paraguay está pasando un momento complejo, difícil, nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”, dijo Alfaro en conferencia de prensa desde Singapur, donde la Albirroja enfrentará a los locales este viernes.

El técnico, que llevó a Paraguay a clasificarse al Mundial de 2026 después de 16 años de ausencia, se incluyó entre los “alcanzados por esta situación” y expresó su respaldo a sus futbolistas, que días atrás denunciaron públicamente haber sido afectados.

“Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado (sobre) cuál era el sentimiento que ellos tenían”, afirmó.

El capitán Gustavo Gómez había divulgado en Instagram un comunicado en el que los jugadores aseguraron haber sido “víctimas de esta situación”.

Los jugadores “tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”, agregó Alfaro.

El Banco Central de Paraguay informó que ya restituyó al menos parcialmente los depósitos a todos los ahorristas afectados, mientras continúa pendiente la situación de las cuentas de montos mayores a los 19.000 dólares, incluidos fondos públicos.

Tras enfrentar a Singapur, Paraguay disputará otro amistoso ante Japón.

Alfaro fue director técnico de Costa Rica entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, cuando fue contratado por los paraguayos.