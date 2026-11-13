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Gustavo Alfaro, exentrenador de Costa Rica, se muestra afectado por crisis bancaria en Paraguay

La crisis del Ueno Bank en Paraguay también afecta a jugadores y al entrenador de su selección, Gustavo ‘Lechuga’ Alfaro

Gustavo Alfaro está entre los afectados por el colapso de Ueno Bank en Paraguay. Aquí, en un partido de los guaraníes ante Colombie en Nueva Jersey, en octubre pasado.
Gustavo Alfaro está entre los afectados por el colapso de Ueno Bank en Paraguay. Aquí, en un partido de los guaraníes ante Colombia en Nueva Jersey, en octubre pasado. WILLIAM VOLCOV
AFP