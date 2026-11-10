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¿Qué pasó con el dinero de Ueno Bank en Paraguay y cuánto falta recuperar?

Ueno Bank colapsó y dejó en el limbo millones de dólares. Conozca cuánto dinero se devolvió, los fondos públicos atrapados y qué pasó con la bóveda de Peña

Depositantes del Banco Ueno participan en una protesta luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera la entidad, en Asunción, el 3 de noviembre de 2026.
Depositantes del Banco Ueno participan en una protesta luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera la entidad, en Asunción, el 3 de noviembre de 2026. DANIEL DUARTE
AFP