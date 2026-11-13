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Gerente de Alajuelense da su criterio sobre el penal no pitado para Puntarenas en partido contra Saprissa

Vea cómo respondió Carlos Vela las preguntas sobre el error que admitió la Comisión de Arbitraje en el partido entre Saprissa y Puntarenas

Alajuelense vs. PZ
Carlos Vela espera que la polémica arbitral desaparezca en lo que resta del Torneo de Apertura 2026. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín