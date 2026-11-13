Gerente de Alajuelense da su criterio sobre el penal no pitado para Puntarenas en partido contra Saprissa

Carlos Vela no solo habló de la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense, Yerlan Sosa o si el tricampeón de Centroamérica está interesado en el mediocampista argentino Brian Farioli.

En la entrevista que el gerente deportivo de la Liga concedió al programa 120 Minutos de Monumental, también le consultaron qué opina sobre el error arbitral en el partido entre Saprissa y Puntarenas, en el que no se pitó un penal para los chuchequeros en el cierre del juego, por una falta de Mariano Torres sobre Kliver Gómez.

“Opino lo que dijeron ellos, opino que se equivocaron. La Comisión de Arbitraje tuvo la autocrítica para reconocer que hubo un error que sin duda afecta. Nos afectó a nosotros, afectó a Puntarenas mismo y a todos los que estamos involucrados en la pelea por el liderato”, expresó Carlos Vela.

Añadió que hasta ahí llega su criterio, que se equivocaron y que lo reconocieron desde la Comisión.

“Nosotros a enfocarnos en lo que depende de nosotros. Nuestra tarea es ganar los dos partidos que nos quedan en el torneo nacional, son los objetivos que tenemos al alcance y es lo que depende de nosotros.

”Y esperar a ver qué pasa con Saprissa y Sporting en este caso, para ver si nos alcanza para el liderato. Creo que en dos partidos pasan muchas cosas y uno todavía puede aspirar a todo”, afirmó Carlos Vela.

Después de eso, le consultaron que si a Alajuelense le inquieta que Jesús Montero es quien de nuevo estuvo implicado en un error desde la sala VOR, a cargo del VAR, en vista de que ya una vez la Liga se quejó de él públicamente.

“A mí no me gusta personalizar las situaciones. Hay foros correctos y adecuados para hablar sobre estas situaciones del arbitraje. Lo que han hecho ellos público es el error como tal y en ese sentido, a todas luces y para todo mundo fue un error y hasta ahí creo que es lo que me gustaría manifestarme en este foro”, citó el mexicano.

Agregó que él tiene años en el fútbol y que no es su costumbre hablar sobre el arbitraje y mucho menos personalizarlo con nombre y apellido.

“El error está ahí y le toca a la Comisión de Arbitraje evaluar a sus árbitros, como nosotros en nuestro caso evaluamos a nuestros jugadores”.

Miguel Chacón fue nombrado como presidente de la Comisión de Arbitraje, tras la salida de Enrique Osses. Según Carlos Vela, él lleva muy poco tiempo en el cargo como para juzgar.

“Lo que espero francamente es que el arbitraje pase desapercibido, vienen dos partidos muy importantes en el cierre del torneo nacional para muchos equipos y luego viene la fase final. El interés de todos es que al arbitraje le vaya bien, que no se hable de ellos y que gane el mejor en la cancha, eso es lo que todos queremos. La opinión es unánime y ojalá que así sea”, concluyó Carlos Vela.