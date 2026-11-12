¿Qué le pasó a Yerlan Sosa? Alajuelense cuenta cuándo volverá a jugar y hasta lo que no se sabía de él

Yerlan Sosa estaba convocado a la Selección de Costa Rica para los partidos contra Ecuador (este viernes) y Argentina (martes 17 de noviembre).

Se intuía que el lateral derecho de 18 años iba a ser titular por la manera en la que juega y que esos encuentros se convertirían en una vitrina importante para él. Sin embargo, quedó fuera de lista por una dolencia muscular cuando se integró a la Tricolor.

“Es una lesión pequeña, la verdad no es muy grave, pero sí, sin duda, le impedía por la premura participar en el partido de este viernes y en el del martes. Nosotros creemos que va a estar bien para el regreso de la competencia contra Cartago (23 de noviembre). Es una pena por el desarrollo de él como futbolista”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en el programa 120 Minutos de Monumental.

Añadió que el carrilero tenía mucha expectativa e ilusión de encarar estos dos partidos, como todos, ante dos grandes rivales que servirán para medir el nivel de competencia de la Sele.

“Tiene todo el apoyo y el respaldo por aquí, hay mucha comunicación con Yerlan para el presente que está viviendo y que siga creciendo, aprendiendo, mejorando y pueda llegar a ser el futbolista que todos creemos que puede ser”, apuntó.

En la Liga saben que es un jugador de exportación. Incluso, cuando Alajuelense amarró su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf por quinto año consecutivo, había cazatalentos en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Hasta ahora no hay nada formal ni serio, es un chico por el que sí han preguntado mucho respecto a cómo es en el plano personal y profesional, sondeos que hacen los scouts o a veces otro tipo de colegas”, mencionó Carlos Vela.

Contó que en este momento, él trata de conversar mucho con Yerlan Sosa y que está muy cerca de él, haciendo énfasis en que debe mantener la estabilidad emocional y el equilibrio mental.

“Ha sido disruptiva su aparición con el primer equipo, lo ha hecho de gran manera y todo a su tiempo y a su paso. Él debe enfocarse en mantener y seguir mejorando su rendimiento y las cosas pasan de manera orgánica”, relató.

Contó que ese es el diálogo que en Alajuelense tienen con el cachorro y recalcó que formalmente no hay ninguna propuesta o algo que haya llegado al club.

“Pero sí es un chico que ha generado francamente mucho interés y sondeos, pero hasta ahora nada formal”, insistió.

Yerlan Sosa llegó del semillero rojinegro y se quedó como titular en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

El contrato de Yerlan Sosa

“Yerlan tiene un contrato como cualquier otro jugador profesional del equipo y es un contrato con vigencia de largo plazo”, aseguró Carlos Vela. Eso no se sabía hasta ahora, pues incluso algunos pensaban que el muchacho tenía contrato de liga menor.

Además, reveló que en la Liga le quieren mejorar las condiciones, porque es parte del mismo proceso.

“Eso sí es una realidad, nosotros hemos platicado con él para también tratar de ser justos en cuanto a su momento deportivo y que gane un poco más, pero a nivel contractual como tal tiene un contrato vigente de largo plazo”, citó.

Al igual que sucede con cualquier futbolista, el contrato tiene cláusula de rescisión anticipada de manera unilateral.

“En su contrato está un monto estipulado que es privado, pero en dado caso de que no quisiese haber negociación, ese es el monto que se tiene que pagar”, detalló ante una consulta que le plantearon sobre eso.

Carlos Vela: ‘No estamos saliendo al mercado a ofrecer jugadores’

Carlos Vela afirmó que Alajuelense no tiene ninguna prisa por vender a nadie en este momento y que cuando se concreta alguna transacción es porque surge de manera natural.

“No estamos saliendo al mercado a ofrecer jugadores, mucho menos a Yerlan. El momento que está viviendo es muy bonito, es lindo, pero él tiene que seguir creciendo, aprovechando los momentos, las oportunidades, abrazarse al buen momento que está pasando y mantener el cuidado personal, seguir entrenando como lo está haciendo, seguir siendo disciplinado y pasará lo que tenga que pasar”, añadió.

Insistió en que Alajuelense no tiene ningún apremio por venderlo y que vienen retos por delante, como el cierre del Torneo de Apertura 2026, la final de la Copa Centroamericana y que en el próximo semestre aparte del torneo local, está la Concachampions y el Mundial Sub-20.

“Vienen cosas muy lindas para Yerlan, de manera que no hay ninguna prisa por venderlo. Ahora, si se da de manera natural como se han venido dando en los últimos años, ventas muy importantes, con él o con cualquiera, el club siempre ha estado con la disposición de que los muchachos puedan cumplir sus sueños y que las finanzas del club se mantengan estables como en los últimos años”, aseguró Carlos Vela.

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