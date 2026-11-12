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¿Qué le pasó a Yerlan Sosa? Alajuelense cuenta cuándo volverá a jugar y hasta lo que no se sabía de él

Carlos Vela respondió varias consultas sobre la revelación de Liga Deportiva Alajuelense: Yerlan Sosa

En Liga Deportiva Alajuelense confían en que Yerlan Sosa está recuperado para cuando se reanude el Torneo de Apertura 2026.
En Liga Deportiva Alajuelense confían en que Yerlan Sosa está recuperado para cuando se reanude el Torneo de Apertura 2026. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín