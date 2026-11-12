¿Alajuelense fichará a Brian Farioli? Esto dice Carlos Vela sobre el argentino que destaca en Centroamérica

Desde Honduras se soltó el rumor de que Liga Deportiva Alajuelense quiere al mediocentro argentino Brian Farioli, quien en la actualidad juega con el Marathón.

¿Será cierto? El futbolista de 28 años dejó una buena impresión en la Copa Centroamericana con el equipo catracho; así que no es de extrañar que en Costa Rica le sigan la pista y que muchos aficionados quieran verlo aquí.

Pero en el fútbol no siempre aplica aquello de que cuando el río suena, piedras trae. Al menos, así se intuye de la respuesta directa que brindó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en una entrevista en vivo que concedió al programa 120 Minutos de Monumental.

Ahí le consultaron al mexicano por el caso específico de Brian Farioli, ya que algunos en Honduras dan por un hecho su llegada a la Liga.

“Salen muchos nombres, la realidad es que estamos en una etapa en la que se habla de muchos jugadores y la Liga siempre es un lugar muy atractivo para venir a jugar, para cualquier jugador y lo que te puedo decir es que hoy no es real eso, no es cierto”, afirmó Carlos Vela.

Carlos Vela confesó algo de lo que Alajuelense tiene en mente para el próximo semestre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El gerente deportivo de la Liga afirmó que Brian Farioli es un buen futbolista y que a lo largo de la Copa Centroamericana les toca jugar ante muy buenos jugadores.

“Estamos primero en ese proceso de análisis de qué zonas vamos a reforzar. Con Óscar Ramírez vamos muy de la mano de lo que él va percibiendo y sintiendo del equipo y dónde, tenemos que ser muy quirúrgicos en dónde y cómo vamos a reforzar. En ese sentido, no hay ninguna prisa y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera”, afirmó Carlos Vela.

Lo que sí dejó claro es que Alajuelense planea ser un cuadro más fuerte para el próximo semestre, cuando otra vez le harán frente a la Copa de Campeones de Concacaf.

“El equipo se va a reforzar, eso es un hecho, hoy tenemos un cupo de extranjero disponible por la salida de Jeison Lucumí. También es una realidad el regreso de jugadores que estaban lesionados, que son muy importantes”, citó.

Mencionó que ya para los retos del próximo semestre contarán con jugadores como Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos e Isaac Badilla. Además, ya estará listo Malcon Pilone, que regresa y que se definirá su situación un poco más adelante, pues su contrato se acaba en diciembre.

“Aunado a esos regresos, el equipo se va a reforzar, nosotros tenemos en la mira siempre reforzar al plantel semestre a semestre y la realidad es que también tenemos el reto de Concacaf y tenemos la espina clavada de la última serie contra LAFC.

”Queremos volver y queremos desquitarnos, avanzar y crecer. Para eso necesitamos reforzarnos, si queremos tener una buena versión del equipo, encarar esos retos y trascender. Queremos una buena versión del equipo para sacarnos la espina en el plano internacional”, subrayó Carlos Vela.

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