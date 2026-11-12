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¿Alajuelense fichará a Brian Farioli? Esto dice Carlos Vela sobre el argentino que destaca en Centroamérica

Brian Farioli tiene 28 años y es un mediocampista de corte ofensivo que juega con el Marathón de Honduras

Partido entre Alajuelense vs Marathón,por cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Brian Farioli (9) marca a Kenyel Michel en el partido entre Alajuelense y Marathón en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, disputado a mediados de setiembre. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín