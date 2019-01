“Eso nunca pasó por mi mente, se dijeron muchas cosas, pero al final me conozco, sé cómo soy, me gusta trabajar, me gusta luchar, no doy nada por perdido en la vida, pienso que en la vida todo es posible y se puede lograr, siempre y cuando seas disciplinado, se trabaje bien, que uno le sea leal al trabajo y aquí estamos”, citó con una sonrisa el hombre que volvió a las canchas el 10 de agosto de 2016.