Así mismo, contó a La Nación que: “cuando nací mi mamá estuvo en el hospital y me fui a vivir con mis abuelos, volví con mi madre como cinco meses, pero luego regresé a donde mis abuelitos, porque con ellos me llevaba más. Casi que desde que nací vivo con mis abuelos y a ellos les debo todo. A mi mamá la veo algunas veces y la ayudo bastante, pero a mi papá no lo veo, tengo varios años de no estar con él, pese a que vive en Cartago”.