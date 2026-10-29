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Puro Deporte

Fútbol internacional el fin de semana: el Klassiker alemán y el Derbi de la Madonnina sobresalen

El Barcelona buscará regresar a la senda de la victoria, mientras los dos grandes de la Bundesliga tienen una cita este fin de semana en el fútbol europeo

El arquero del Barcelona Joan García se alista a intervenir ante un ataque del Real Madrid en el clásico español del pasado 25 de octubre.
El arquero del Barcelona Joan García, se alista para intervenir ante un ataque de Yan Diomandé, del Real Madrid, en el clásico español del pasado 25 de octubre. JOSE HERNANDEZ
AFP

París, Francia. Dos partidos especialmente atractivos destacan en el programa de este fin de semana en las grandes ligas del fútbol europeo: Bayern Múnich y Borussia Dortmund se disputan el liderato de la Bundesliga en el Klassiker de Alemania, mientras que en Italia se juega el tradicional derbi entre Inter y AC Milan.

En España, el líder FC Barcelona recibe al Alavés en una ocasión propicia para reaccionar tras sufrir ante PSG y Real Madrid sus primeras derrotas de la temporada, mientras que en Inglaterra el Liverpool-Arsenal se perfila como duelo estelar.

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