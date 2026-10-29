Fútbol internacional el fin de semana: el Klassiker alemán y el Derbi de la Madonnina sobresalen

París, Francia. Dos partidos especialmente atractivos destacan en el programa de este fin de semana en las grandes ligas del fútbol europeo: Bayern Múnich y Borussia Dortmund se disputan el liderato de la Bundesliga en el Klassiker de Alemania, mientras que en Italia se juega el tradicional derbi entre Inter y AC Milan.

En España, el líder FC Barcelona recibe al Alavés en una ocasión propicia para reaccionar tras sufrir ante PSG y Real Madrid sus primeras derrotas de la temporada, mientras que en Inglaterra el Liverpool-Arsenal se perfila como duelo estelar.

Hasta la pasada semana, el Barça era imparable, pero las derrotas ante Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y en casa contra el Real Madrid en el Clásico de LaLiga lo devolvieron al plano humano.

El equipo azulgrana sigue líder del campeonato español pero las dudas planean ahora sobre el equipo, que no debería sufrir un nuevo tropiezo el sábado (2 p. m. hora de Costa Rica) en el Camp Nou ante un Alavés que es sétimo y está sorprendiendo por el momento.

Atlético, que está a dos puntos del líder y visita al Levante, y el Real Madrid, que figura a tres unidades de la cabeza y se desplaza a Santander, están al acecho, en una jornada española en la que los partidos estarán precedidos por un minuto de silencio por las víctimas del grave accidente de ferroviario del miércoles en Toledo.

Inglaterra: Anfield examina al Arsenal

El vigente campeón de la Premier League, el Arsenal, sufrió el martes una inesperada derrota por penales ante el Fleetwood Town de la cuarta categoría en la Copa de la Liga inglesa y el domingo visitará el siempre difícil Anfield para pasar la página contra el Liverpool (10:30 a. m.).

Los Gunners aspiran a hacerse con el liderato inglés este fin de semana ya que están igualados en la cima de la tabla con el líder Manchester City, que cortó su pleno de victorias en la anterior jornada y recibirá el sábado al Brighton (9 a. m.), tercero y al que superó por penales el miércoles en la Copa de la Liga inglesa.

Alemania: un partido de auténtico oro

Con Harry Kane recién coronado con el Balón de Oro, el Bayern Múnich afronta el sábado un partido cumbre en Alemania, el Klassiker ante el Borussia Dortmund (11:30 a. m.), al que los dos equipos llegan igualados a puntos y con los bávaros líderes únicamente por diferencia de goles.

El jugador canadiense del Bayern Múnich Alphonso Davies entró con todo y bola en este gol ante el Magdeburgo, por la Copa de Alemania, este miércoles. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)

El partido se jugará en el Allianz Arena, que estará lleno para la ocasión, y en los prolegómenos Kane ofrecerá al público del Bayern el trofeo con la pelota dorada más codiciada para cualquier futbolista.

En el banquillo del Bayern seguirá estando en principio Aaron Danks, técnico adjunto que se vio elevado al rango de titular de forma interina por la baja médica de Vincent Kompany, hospitalizado la semana pasada y que el miércoles recibió el alta para seguir la recuperación en su domicilio.

Italia: derbi en San Siro

Después de la jornada intersemanal de la Serie A, el Inter de Milán consiguió llegar líder al Derbi de la Madonnina de este sábado contra el AC Milan (1:45 p. m.), aunque está igualado a puntos y diferencia de goles con la Lazio, segunda y que el domingo recibe al Cagliari en el Olímpico de la capital (8 a. m.).

Para el Inter el derbi es importante para poder mantenerse en cabeza, pero para el Milan es más dramático: la derrota del miércoles en casa ante el Bolonia deja a los rossoneri a siete puntos de los dos primeros.

Francia: líder contra colista

Por primera vez esta temporada, el PSG afronta una jornada de la Ligue 1 como líder de la clasificación, después de haber ido remontando tras su mal inicio de curso y de haber encadenado ocho triunfos seguidos, entre todas las competiciones.

Después de vencer a Manchester City, Barcelona y Lyon en las dos últimas semanas, el PSG no debería tener excesivos problemas en su duelo del viernes en Le Havre (12 m. d.), colista de la liga francesa y todavía sin ganar este curso.

Este mismo viernes jugarán los otros dos equipos que llegan a la jornada en el podio: el Rennes, segundo a un punto, visita al Niza (10º), mientras que el Lille, tercero a dos unidades de los parisinos, recibirá al Lens en el derbi del norte.