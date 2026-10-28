Bayern Múnich golea en la Copa alemana, con ovación a Kane pese a no jugar

Múnich, Alemania. El Bayern Múnich se clasificó fácilmente este miércoles para octavos de final de la Copa de Alemania al golear 6-1 al Magdeburgo, de segunda división, en un partido en el que Harry Kane fue ovacionado por su Balón de Oro pese a no jugar.

Apenas 48 horas después de que Kane fuera galardonado con ese codiciado trofeo, siendo el primer jugador inglés en lograrlo desde Michael Owen en 2001, el atacante se pudo dar ya un primer baño de masas en el Allianz Arena, en Múnich.

Tres cuartos de hora antes del inicio del partido, sus compañeros le hicieron un pasillo humano y el inglés, con los brazos en alto a modo de saludo a los hinchas, fue aclamado desde la grada.

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