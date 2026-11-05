Fútbol europeo el fin de semana: Duelo estelar en España y una curiosa ‘carrera’ en la Premier

París, Francia. En la última jornada de los campeonatos europeos antes de la ventana internacional de noviembre, el entrenador del Manchester United Michael Carrick podría perder pronto su puesto en Inglaterra, mientras que el Barça aspira afianzar su primer lugar frente al Atlético.

En Inglaterra, lo llaman la ‘sack race’: una carrera que “gana” el primer entrenador despedido.

Y varios candidatos están en los puestos de salida antes de la 10ª jornada.

Carrick, 17º con una sola victoria en su haber, lucha por conservar su puesto en el banquillo del Manchester United en el momento de recibir, el domingo a un Aston Villa que Unai Emery ha vuelto a revitalizar.

El francés Pierre Sage, en puestos de descenso con el Crystal Palace, espera no recibir un castigo fulminante ese mismo día contra el Liverpool.

Tres derrotas consecutivas en liga lastran a las Eagles y a su entrenador, recién llegado a la Premier League.

Su compatriota Régis Le Bris es colista, pero los dirigentes del Sunderland, que recibe al Chelsea el domingo, confían en él para redirigir el rumbo, según la prensa británica.

También hay urgencia en el penúltimo, el Nottingham Forest, que recibe a un Manchester City (2º, 21 puntos) sediento de revancha, tras dos derrotas consecutivas en liga.

El líder Arsenal (24 pts) recibirá al Hull el sábado, mientras que el tercero, el Brighton (19 pts), será anfitrión del Brentford el domingo.

España: el Barça frente a su bestia negra

Dos semanas después de sus dos derrotas consecutivas ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (2-1), el FC Barcelona, vigente doble campeón de España, debe confirmar su reacción el domingo frente a su otro gran rival, el Atlético, para afianzar su primer puesto en la Liga.

Los hombres de Hansi Flick volvieron a despegar con dos victorias contra el Alavés (6-1) y el Aston Villa (3-0), pero afrontan este choque mermados, sin su brújula Rodri, lesionado en el muslo derecho.

En defensa, los azulgranas (1º, 30 puntos) esperan el regreso de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen, sin garantía de que puedan estar en condiciones frente al Atlético (2º, 28), que confirmó su condición de bestia negra la temporada pasada al eliminar al Barça en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones.

En su visita a Valencia (19º) el sábado, el Real Madrid (3º, 27 puntos) tendrá la ocasión de hacerse provisionalmente con el liderato en caso de victoria, lo que añadiría aún más aliciente al duelo del Metropolitano.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, aplaude tras la victoria en la Champions ante la Roma a mitad de semana. El DT está muy cuestionado en la Premier. (MI NEWS/NurPhoto via AFP)

Alemania: el Bayern viaja a Maguncia

Una semana después de un Klassiker de alto nivel pero frustrante contra el Borussia Dortmund (2-2 tras haberse adelantado dos veces en el marcador, con las lesiones de Serge Gnabry e Ismael Saibari), el Bayern viaja a Maguncia.

Allí encajó su última derrota fuera de casa en la Bundesliga, el 14 de diciembre de 2024 (2-1).

En 23 meses, los hombres de Vincent Kompany, en reposo tras una meningitis vírica que sufrió hace tres semanas y que requirió cinco días de hospitalización, han encadenado desde entonces 30 partidos sin perder fuera de casa en liga.

Buscará conservar su primer puesto (18 puntos) en la clasificación, mientras que el Borussia Dortmund (18), solo por detrás por la diferencia general de goles (+19 contra +8), recibe a la misma hora el sábado al recién ascendido y debutante en la Bundesliga, Elversberg.

Italia: ¿punto de inflexión para el Inter?

Tras su derrota el pasado fin de semana contra el AC Milan (3-1), su cuarto derbi consecutivo perdido, el octavo seguido sin ganar, el Inter sufrió un golpe moral dejando que la Lazio se quede sola en cabeza de la Serie A con tres puntos de ventaja.

Los vigentes campeones de Italia descargaron su frustración contra el Feyenoord en Róterdam (3-0) en la Liga de Campeones, pero su próximo rival, el Como, lo hizo todavía mejor.

Los lombardos, cuartos a dos puntos del Inter, hicieron historia en la Champions humillando al Lens en Francia (9-1).

El otro gran partido de la undécima jornada enfrenta, también el domingo, a la sorprendente Lazio con el subcampeón de Italia, el Nápoles, sumido en las dudas con ya 14 puntos de desventaja respecto a su rival del día.

El PSG no encuentra rival

Diez victorias consecutivas, con cuatro goleadas en Champions -6-0 al Villarreal el martes con cuatro goles en ocho minutos-, respaldan a un PSG imparable.

Instalado en la cabeza de la Champions y de la Ligue 1, el equipo de Luis Enrique recibe el sábado en el Parque de los Príncipes al Troyes.

Dos puntos por detrás, el Lille juega ante el Rennes (5º), un rival directo en la carrera por la Champions.

El Lyon, tercero a tres puntos, viaja a Brest, todavía digiriendo la marcha de su entrenador, Paulo Fonseca, que decidió regresar a Portugal para impulsar al Sporting Portugal.