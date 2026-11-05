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Fútbol europeo el fin de semana: Duelo estelar en España y una curiosa ‘carrera’ en la Premier

Las principales ligas europeas tendrán actividad el fin de semana tras la Champions y antes del parón por la Fecha FIFA

Lamine Yamal, del Barcelona, celebra ante sus aficionados tras la victoria ante el Aston Villa por la Champions, el martes 3 de noviembre.
Lamine Yamal, del Barcelona, celebra ante sus aficionados tras la victoria ante el Aston Villa por la Champions, el martes 3 de noviembre. GONGORA
AFP

París, Francia. En la última jornada de los campeonatos europeos antes de la ventana internacional de noviembre, el entrenador del Manchester United Michael Carrick podría perder pronto su puesto en Inglaterra, mientras que el Barça aspira afianzar su primer lugar frente al Atlético.

Inglaterra: La hora de la ‘sack race’

En Inglaterra, lo llaman la ‘sack race’: una carrera que “gana” el primer entrenador despedido.