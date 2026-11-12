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Fuerzas de Haití recuperan estadio de la selección de fútbol bajo control de pandilleros

La Selección de Haití debe jugar fuera de su país por la violencia que ejercen las pandillas

Soldados y vehículos militares de El Salvador resguardan el Estadio Sylvio Cator, que estaba bajo el control de las pandillas en Haití.
Soldados y vehículos militares de El Salvador resguardan el Estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe, que estaba bajo el control de las pandillas en Haití. CLARENS SIFFROY
AFP