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Bukele dice que tropas salvadoreñas destruyeron ‘cuartel’ del jefe de una pandilla en Haití

La operación de estas tropas está fuera del mandato y los mecanismos de seguimiento, aclaró Naciones Unidas

Personas caminan junto a los restos de un vehículo incendiado tras una noche de violencia en la que pandillas armadas mataron a más de 20 personas en Kenscoff, un barrio cercano a Puerto Príncipe, Haití, el 24 de agosto de 2026.
Personas caminan junto a los restos de un vehículo incendiado tras una noche de violencia en la que pandillas armadas mataron a más de 20 personas en Kenscoff, un barrio cercano a Puerto Príncipe, Haití, el 24 de agosto de 2026. CLARENS SIFFROY
AFP