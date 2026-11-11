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Francia vuelve a perder a Mbappé, esta vez para el duelo de Nations League ante Italia

Las lesiones siguen afectando a Kylian Mbappé con la Selección de Francia, en esta nueva ronda de la Nations League de Europa

El delantero de Francia Kylian Mbappé se toma una foto con sus compañeros luego de un entrenamiento, ante de enfrentar a Italia por la Nations League.
El delantero de Francia Kylian Mbappé se toma una foto con sus compañeros luego de un entrenamiento, antes de enfrentar a Italia por la Nations League. FRANCK FIFE
AFP