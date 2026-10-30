Charles Leclerc lidera y Kimi Antonelli escolta los primeros ensayos del GP de México de Fórmula 1

Ciudad de México. Charles Leclerc registró el viernes la vuelta más rápida de los primeros ensayos libres del Gran Premio de la Ciudad de México, en el que Kimi Antonelli puede consagrarse como el campeón más joven en toda la historia de la Fórmula 1.

El monegasco cronometró con su Ferrari 1 minuto, 18 segundos y 128 milésimas, y superó por 659 milésimas al prodigio italiano de Mercedes.

Antonelli se reincorporó a sus actividades en el autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que el jueves se ausentara del encuentro con la prensa debido a una enfermedad viral que reportó su escudería.

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