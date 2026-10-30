Charles Leclerc lidera y Kimi Antonelli escolta los primeros ensayos del GP de México de Fórmula 1

Ciudad de México. Charles Leclerc registró el viernes la vuelta más rápida de los primeros ensayos libres del Gran Premio de la Ciudad de México, en el que Kimi Antonelli puede consagrarse como el campeón más joven en toda la historia de la Fórmula 1.
El monegasco cronometró con su Ferrari 1 minuto, 18 segundos y 128 milésimas, y superó por 659 milésimas al prodigio italiano de Mercedes.
Antonelli se reincorporó a sus actividades en el autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que el jueves se ausentara del encuentro con la prensa debido a una enfermedad viral que reportó su escudería.
El domingo a Kimi, de 20 años, le bastará con terminar entre los primeros nueve lugares para asegurar el título por anticipado.
En esta primera tanda de ensayos, el tercer mejor tiempo (1:18.861) correspondió a un piloto novato, el danés Frederik Vesti, quien tomó el lugar del británico George Russell, sublíder del campeonato, en Mercedes.
El veterano español Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó sétimo con 1:19.357.
El mexicano Sergio “Checo” Pérez, de Cadillac, tuvo una discreta actuación en su regreso a su país y fue decimoctavo, a 2.267 segundos de Leclerc.
El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el argentino Franco Colapinto (Alpine) tampoco participaron en la primera práctica. Fueron reemplazados por el británico Freddi Slater y el italiano Gabriele Mini, respectivamente.
El neerlandés Max Verstappen, por su parte, cedió su lugar en Red Bull al japonés Ayumu Iwasa.
La segunda tanda de ensayos libres será este mismo viernes al final de la tarde, mientras que el sábado se realizará la última práctica a las 11:30 locales (misma hora en Costa Rica) y la sesión de clasificación a las 3 p. m.
El Gran Premio de México está programado para el domingo a partir de las 2 p. m.