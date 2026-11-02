Fidel Escobar resalta la labor de Abraham Madriz en el clásico

Tras el empate en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, Fidel Escobar, defensor morado, afirmó que los dirigidos por Hernán Medford lucharán por el liderato hasta el final del torneo y destacó la labor de Abraham Madriz.
El zaguero resaltó la actuación del portero saprissista, pieza clave para mantener la igualdad.
“Nosotros tuvimos más ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo, al final, ellos tuvieron dos o tres que también hay que darle las gracias a Abraham que que siempre está ahí para nosotros y nos ayuda mucho. Pero esto no acaba aquí. Vamos a seguir peleando para estar allí arriba”, aseguró.
El defensor canalero añadió que los tibaseños se mantendrán en la lucha por el liderato, aunque reconoció que hasta hoy dependían de sí mismos para obtener el primer puesto.
“Esta institución va a seguir peleando. Sabíamos que todo dependía de nosotros para estar allí arriba, pero quedan partidos por delante y ahora descansar y pensar en lo que viene”, dijo el central.
Además, Escobar reconoció la importancia del encuentro, ya que aparte de ser un clásico, era un partido en el que los morados podían recuperar el liderato.
“Sabíamos que hoy era importante para nosotros. Además de un clásico, nos estamos jugando el liderato y al final lo dimos todo en la cancha y vamos a seguir peleando para estar donde nos gusta”, dijo el defensor.