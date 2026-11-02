Fidel Escobar resalta la labor de Abraham Madriz en el clásico

Tras el empate en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, Fidel Escobar, defensor morado, afirmó que los dirigidos por Hernán Medford lucharán por el liderato hasta el final del torneo y destacó la labor de Abraham Madriz.

El zaguero resaltó la actuación del portero saprissista, pieza clave para mantener la igualdad.

“Nosotros tuvimos más ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo, al final, ellos tuvieron dos o tres que también hay que darle las gracias a Abraham que que siempre está ahí para nosotros y nos ayuda mucho. Pero esto no acaba aquí. Vamos a seguir peleando para estar allí arriba”, aseguró.

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