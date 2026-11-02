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Puro Deporte

Fidel Escobar resalta la labor de Abraham Madriz en el clásico

Fidel Escobar, defensor de Saprissa, alabó el trabajo del portero Abraham Madriz, pieza clave del empate morado en el clásico ante Alajuelense

Saprissa vs. Alajuelense
Esta es una de las intervenciones de Abraham Madriz en el arco de Saprissa, durante el partido ante Alajuelense. Rafael Pacheco Granados

Alejandro Cerdas y Milton Montenegro

Tras el empate en el clásico entre Saprissa y Alajuelense, Fidel Escobar, defensor morado, afirmó que los dirigidos por Hernán Medford lucharán por el liderato hasta el final del torneo y destacó la labor de Abraham Madriz.

El zaguero resaltó la actuación del portero saprissista, pieza clave para mantener la igualdad.

“Nosotros tuvimos más ocasiones en el primer tiempo y en el segundo tiempo, al final, ellos tuvieron dos o tres que también hay que darle las gracias a Abraham que que siempre está ahí para nosotros y nos ayuda mucho. Pero esto no acaba aquí. Vamos a seguir peleando para estar allí arriba”, aseguró.