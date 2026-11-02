La autocrítica de Abraham Madriz tras su actuación en el clásico: ‘Lo de hoy no vale nada si el jueves no sigo así’

Luego del empate de Saprissa en el clásico ante Alajuelense, Abraham Madriz, portero morado y quien fue una de las piezas claves para que los manudos no se llevaran el triunfo, habló en entrevista con FUTV y se mostró autocrítico respecto a su actuación.

El guardameta tibaseño aseguró que su nivel de hoy no importa si el siguiente partido no lo mantiene y aseguró que atajar en Saprissa es una prueba constante.

“Todos los días doy un paso al frente. Me parece que ponerse en el arco del Saprissa no es para cualquiera y uno está dando examen semana a semana. Lo de hoy no vale nada si el jueves no sigo en este nivel. Eso es lo que es la portería del Saprissa”, afirmó Madriz.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

