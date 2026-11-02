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Puro Deporte

La autocrítica de Abraham Madriz tras su actuación en el clásico: ‘Lo de hoy no vale nada si el jueves no sigo así’

Abraham Madriz, portero de Saprissa, fue pieza clave en el empate morado en el clásico ante Alajuelense

Saprissa vs. Alajuelense
Abaham Madriz fue la gran figura de Saprissa en el clásico ante Alajuelense. Rafael Pacheco Granados
Alejandro Cerdas

Luego del empate de Saprissa en el clásico ante Alajuelense, Abraham Madriz, portero morado y quien fue una de las piezas claves para que los manudos no se llevaran el triunfo, habló en entrevista con FUTV y se mostró autocrítico respecto a su actuación.

El guardameta tibaseño aseguró que su nivel de hoy no importa si el siguiente partido no lo mantiene y aseguró que atajar en Saprissa es una prueba constante.

“Todos los días doy un paso al frente. Me parece que ponerse en el arco del Saprissa no es para cualquiera y uno está dando examen semana a semana. Lo de hoy no vale nada si el jueves no sigo en este nivel. Eso es lo que es la portería del Saprissa”, afirmó Madriz.