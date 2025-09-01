Puro Deporte

Fallece boxeador que compartió el ring con las más grandes leyendas

El mundo del boxeo sufre la pérdida de un peleador que combatió a Ali y Frazier

EscucharEscuchar
Por AFP
Joe Frazier (izq.) pelea ante Joe Bugner en Londres, en julio de 1973.
Joe Frazier (izq.) pelea ante Joe Bugner en Londres, en julio de 1973. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BoxeoJoe BugnerJoe FrazierMuhammad Ali
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.