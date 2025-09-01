Fallece boxeador que compartió el ring con las más grandes leyendas

Joe Frazier (izq.) pelea ante Joe Bugner en Londres, en julio de 1973.

El exboxeador británico de los pesos pesados Joe Bugner, que llegó a enfrentarse a mitos del cuadrilátero como Muhammad Ali y Joe Frazier en la década de los 70, falleció a los 75 años.

El púgil, nacido en Hungría, peleó con Ali y Frazier en 1973, antes de verse de nuevo las caras con Ali por el título mundial Kuala Lumpur en 1975, perdiendo ambos combates a los puntos.

Su larga carrera deportiva (32 años en los cuadriláteros) llegó a su fin en 1999, cuando se mudó a Australia, donde pasó los últimos años de su vida en una residencia aquejado de demencia.

Bugner, que fue un niño refugiado cuando emigró a Gran Bretaña huyendo junto a su familia de la invasión soviética de Hungría en 1956, ganó 69 de sus 83 combates, con 13 derrotas y un empate.

Fue tres veces campeón de Europa y también se proclamó campeón británico y de la Commonwealth.

Tras colgar los guantes, Bugner tuvo varios papeles en películas, sobre todo junto al actor Bud Spencer.