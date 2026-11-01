Esto es lo que Joseph Joseph le pide a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense juega el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa en la casa morada y minutos antes del partido más esperado en el fútbol nacional, el presidente de los rojinegros, Joseph Joseph, dijo qué le pide a su equipo.

“Entrega, entrega y entrega, la calidad la tenemos y como en todo partido, tenemos que dar todo lo posible, eso es lo que pedimos”, expresó Joseph Joseph en la transmisión de Columbia.

La Liga acaba de conseguir el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, que la jugará ante Cartaginés; pero en este momento los rojinegros se enfocan en esa lucha por la clasificación en el Torneo de Apertura 2026.

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