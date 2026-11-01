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Esto es lo que Joseph Joseph le pide a Alajuelense

Vea lo que dijo Joseph Joseph antes de que empezara el clásico nacional entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Inter de San Carlos
Joseph Joseph afirmó que este clásico es importante para las aspiraciones de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Apertura 2026. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense juega el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa en la casa morada y minutos antes del partido más esperado en el fútbol nacional, el presidente de los rojinegros, Joseph Joseph, dijo qué le pide a su equipo.

“Entrega, entrega y entrega, la calidad la tenemos y como en todo partido, tenemos que dar todo lo posible, eso es lo que pedimos”, expresó Joseph Joseph en la transmisión de Columbia.

La Liga acaba de conseguir el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, que la jugará ante Cartaginés; pero en este momento los rojinegros se enfocan en esa lucha por la clasificación en el Torneo de Apertura 2026.