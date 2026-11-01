Esto es lo que Joseph Joseph le pide a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense juega el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa en la casa morada y minutos antes del partido más esperado en el fútbol nacional, el presidente de los rojinegros, Joseph Joseph, dijo qué le pide a su equipo.
“Entrega, entrega y entrega, la calidad la tenemos y como en todo partido, tenemos que dar todo lo posible, eso es lo que pedimos”, expresó Joseph Joseph en la transmisión de Columbia.
La Liga acaba de conseguir el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, que la jugará ante Cartaginés; pero en este momento los rojinegros se enfocan en esa lucha por la clasificación en el Torneo de Apertura 2026.
“Venimos motivados por la clasificación a la final y este partido es muy importante para nosotros, para escalar en la tabla y nos lo tomamos con importancia”, citó.
Pero de nuevo le preguntaron por la competición internacional, porque Alajuelense está por quinto año consecutivo en la final del torneo de clubes de Centroamérica.
“Una alegría enorme, pero conscientes de que falta la final y hay que entrar con todo y darle duro para sacar el mejor resultado”, mencionó.
Pese al momento de la Liga, Joseph Joseph hizo hincapié en que este clásico es importante.
“Nunca se puede estar más confiado de la cuenta, respetamos al rival y es una oportunidad muy importante para nosotros, para escalar en la tabla y nos tomamos con seriedad este partido”, concluyó Joseph Joseph.
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