Saprissa vs. Alajuelense: Hora y canal para ver el clásico nacional

Saprissa y Alajuelense se vuelven a encontrar y lo harán en el último partido de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026. El clásico nacional está pactado para el domingo 1.° de noviembre, a partir de las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.
La situación en la tabla de posiciones le añade un condimento especial a este juego que muchos no se quieren perder, pues la diferencia entre la S y la Liga es de apenas dos puntos. Y este clásico usted podrá verlo a través de la pantalla de FUTV.
Ambos equipos vienen de sudar y sufrir en sus compromisos internacionales, que tenían diferentes fines.
El Deportivo Saprissa resolvió el partido de repechaje contra Firpo de El Salvador, en un juego que se le complicó y en el que hasta David Guzmán lloró. Ya en zona mixta él mismo dijo que su reacción fue por sentimiento, por la clasificación de su equipo a la Copa de Campeones 2027.
También fue un juego en el que tras ese pase a la Concachampions 2027, Hernán Medford acaparó los focos de atención con su molestia en la rueda de prensa, en la que hasta hizo una pausa para poder continuar.
Mientras que Liga Deportiva Alajuelense mantiene intacto su anhelo del tetracampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de que le ganó a Motagua en un partido de tensión máxima, en el que sufrió, golpeó, se defendió y siempre estuvo arriba en el marcador.
Por quinta ocasión ocasión consecutiva, la Liga accedió a la final de una competición internacional de clubes en Centroamérica y de las últimas siete finales en el istmo, Alajuelense clasificó a seis.
Ahora Saprissa y Alajuelense disputan el clásico nacional, cuando la lucha por el primer lugar es más que intensa, con varios equipos que tienen posibilidades de culminar con ese codiciado liderato.
Para este pulso entre morados y rojinegros, Hernán Medford tendrá que encontrar soluciones, pues su equipo está diezmado.
Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair no estuvieron presentes en el encuentro frente al Firpo. Acuña sufre un esguince de rodilla; Sinclair, una lesión muscular; y Waston presenta una lesión de rodilla, aunque no se brindaron más detalles.
Además, Sebastián Padilla presenta una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga). Y Pablo Arboine se marchó lesionado del juego frente a los salvadoreños.
En el caso de Alajuelense, Óscar Ramírez tampoco tendrá equipo completo, pues Celso Borges no vio acción contra Motagua y no está claro si jugará ante Saprissa; mientras que Rónald Matarrita se lesionó el jueves.
Sin embargo, el Macho ya podrá utilizar a Roan Wilson, quien cumplió los dos partidos de suspensión que le impuso el Tribunal Disciplinario por la roja que recibió ante Herediano.