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Puro Deporte

Saprissa vs. Alajuelense: Hora y canal para ver el clásico nacional

El clásico entre Saprissa y Alajuelense siempre tiene un atractivo especial y esta vez no es la excepción

El clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa es el plato fuerte de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.
El clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa es el plato fuerte de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026. La Nación

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro

Saprissa y Alajuelense se vuelven a encontrar y lo harán en el último partido de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026. El clásico nacional está pactado para el domingo 1.° de noviembre, a partir de las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

La situación en la tabla de posiciones le añade un condimento especial a este juego que muchos no se quieren perder, pues la diferencia entre la S y la Liga es de apenas dos puntos. Y este clásico usted podrá verlo a través de la pantalla de FUTV.

Ambos equipos vienen de sudar y sufrir en sus compromisos internacionales, que tenían diferentes fines.