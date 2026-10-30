Así se jugará la Primera División este fin de semana con clásico Saprissa - Alajuelense incluido

Cinco partidos conforman la agenda del fútbol de Costa Rica prevista entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1°. de noviembre. Sin duda, el duelo que se roba todas las miradas es el Saprissa - Alajuelense del próximo domingo.

La actividad iniciará este viernes a las 6 p. m. con el compromiso entre Inter San Carlos y Escorpiones. Dos horas más tarde, a las 8 p. m., se llevará a cabo el encuentro entre Pérez Zeledón y Puntarenas.

Tal y como se acostumbra, para mantener diferentes espacios en televisión, la fecha se distribuirá entre todo el fin de semana, de viernes a domingo.

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