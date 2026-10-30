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Puro Deporte

Así se jugará la Primera División este fin de semana con clásico Saprissa - Alajuelense incluido

La actividad del fútbol de Primera División iniciará este viernes con dos duelos

Clásico Alajuelense vs Saprissa, Torneo de apertura2026
Anthony Hernández, volante de Alajuelense, podría toparse con la marca de Gerald Taylor del Saprissa, el próximo domingo en el Ricardo Saprissa. Jorge Navarro para La Nacion
Esteban Valverde

Cinco partidos conforman la agenda del fútbol de Costa Rica prevista entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1°. de noviembre. Sin duda, el duelo que se roba todas las miradas es el Saprissa - Alajuelense del próximo domingo.

La actividad iniciará este viernes a las 6 p. m. con el compromiso entre Inter San Carlos y Escorpiones. Dos horas más tarde, a las 8 p. m., se llevará a cabo el encuentro entre Pérez Zeledón y Puntarenas.

Tal y como se acostumbra, para mantener diferentes espacios en televisión, la fecha se distribuirá entre todo el fin de semana, de viernes a domingo.