Así se jugará la Primera División este fin de semana con clásico Saprissa - Alajuelense incluido

La actividad iniciará este viernes a las 6 p. m. con el compromiso entre Inter San Carlos y Escorpiones. Dos horas más tarde, a las 8 p. m., se llevará a cabo el encuentro entre Pérez Zeledón y Puntarenas.
Tal y como se acostumbra, para mantener diferentes espacios en televisión, la fecha se distribuirá entre todo el fin de semana, de viernes a domingo.
Cuando solo faltan cinco jornadas para que termine la etapa de clasificación, hay mucho en juego en los diferentes frentes.
El liderato es un puño, con tres equipos empatados en puntos -Saprissa con mejor gol diferencia- y otros dos al acecho, apenas dos puntos por detrás.
De hecho, dependiendo de la combinación de resultados, el equipo que hoy es líder podría amanecer el lunes en cuarto lugar, justo al límite de los puestos de clasificación.
Por supuesto, también es posible que el líder aproveche su condición de local para dar un golpe de autoridad y empezar a despejar las dudas alrededor del equipo.
Herediano también necesita seguir enganchando victorias para no perder anticipadamente el boleto a las semifinales, justo en un torneo que afronta como campeón defensor.
Los rojiamarillos visitan a Sporting el sábado, en un duelo que permitirá certificar qué tan serias son las aspiraciones de los griegos para dar finalmente el salto a la élite del fútbol nacional.
Es una jornada con mucho en juego, más allá del clásico que atrapará las miradas el domingo por la tarde.