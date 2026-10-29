¿Cómo está el camerino de Saprissa antes de Alajuelense? Los jugadores responden

El Deportivo Saprissa pasó la prueba. Sufrió, pero consiguió el objetivo: clasificó a la Concachampions al vencer 2 a 1 a Luis Ángel Firpo. Sin embargo, en medio del nerviosismo de un partido que se definió en el tiempo de reposición, los morados no tienen tiempo ni para recuperar la calma, pues a la vuelta de la esquina está el clásico contra Alajuelense.

El Monstruo recibirá a los manudos el próximo domingo, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. Pese a volver al triunfo, esta vez en el plano internacional, está claro que la presión en Tibás es alta. Así quedó reflejado en la confrontativa conferencia de prensa posterior al partido de Hernán Medford, técnico saprissista, quien explotó desde la primera pregunta.

Pero, más allá de Medford, ¿cómo está el camerino de la S?

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