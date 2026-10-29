¿Cómo está el camerino de Saprissa antes de Alajuelense? Los jugadores responden

El Deportivo Saprissa pasó la prueba. Sufrió, pero consiguió el objetivo: clasificó a la Concachampions al vencer 2 a 1 a Luis Ángel Firpo. Sin embargo, en medio del nerviosismo de un partido que se definió en el tiempo de reposición, los morados no tienen tiempo ni para recuperar la calma, pues a la vuelta de la esquina está el clásico contra Alajuelense.
El Monstruo recibirá a los manudos el próximo domingo, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. Pese a volver al triunfo, esta vez en el plano internacional, está claro que la presión en Tibás es alta. Así quedó reflejado en la confrontativa conferencia de prensa posterior al partido de Hernán Medford, técnico saprissista, quien explotó desde la primera pregunta.
Pero, más allá de Medford, ¿cómo está el camerino de la S?
Mariano Torres, capitán del equipo y una de sus principales figuras, destacó que son conscientes de que, en ocasiones, la lucha deportiva debe extenderse hasta el último suspiro, como ocurrió contra el Luis Ángel Firpo, al que vencieron 2-1. No obstante, resaltó que este tipo de triunfos llena al grupo de confianza.
Mariano también destacó el comportamiento de la afición y señaló que ese respaldo se mantendrá en el torneo local.
“Lo de nuestra gente fue increíble, cómo cantaban y cómo nos apoyaban hasta lo último, así que eso nos da un plus para luchar hasta el final. Por algo es que pasan esas cosas en este estadio, que a veces hasta lo último es que caen los goles porque la gente nunca deja de apoyarnos y de insistir, y nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer lo mismo”, declaró el argentino.
“Teníamos la chance de continuar, contento con la clasificación. Ahora viene una final el domingo, que es el clásico”, agregó.
Ariel Rodríguez, quien se robó los aplausos y desató la locura en el Ricardo Saprissa, explicó que la estrategia del grupo de jugadores es clara: hablar en el terreno de juego.
“Estamos bien y positivos, independientemente de lo que se hable o lo que se diga; nosotros nos cerramos como grupo, sabemos que nos jugamos muchas cosas, estamos en el primer lugar y hay que seguir ganando. Dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante para poder seguir ahí”, dijo.
Sobre lo que esperan del rival del domingo, Alajuelense, Abraham Madriz, arquero morado que atraviesa un buen momento y ha realizado paradas clave, como la que protagonizó ante Firpo en los últimos minutos, señaló que deben concentrarse en hacer su trabajo, pues ambos equipos buscarán mostrar su mejor versión.
“Los clásicos son historia aparte, los que he vivido puede llegar un equipo mal y otro bien, pero en esos 90 minutos hay otra cosa... Hay que llevarnos esos tres puntos, de eso no hay duda. Este partido nos ayuda, porque a mí me faltaba un gol en la Saprihora, pero agradecido con los compañeros porque no dejaron de empujar”, acotó.
David Guzmán fue consultado sobre lo que no le puede faltar a un jugador de Saprissa en un duelo frente a Alajuelense.
“Lo que no puede faltar es el esfuerzo, siempre se nos ha caracterizado por eso. Si existe la Saprihora es por el máximo esfuerzo. Esta victoria ante Firpo es importante, nos impulsa, vamos para el clásico”, finalizó.
Saprissa llega al clásico nacional como líder del Apertura 2026 con 24 puntos, los mismos que tienen Cartaginés y Sporting, pero con una mejor diferencia de gol. Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense ocupa el cuarto puesto con 22 unidades.