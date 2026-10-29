AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Cómo está el camerino de Saprissa antes de Alajuelense? Los jugadores responden

Saprissa sufrió pero consiguió el objetivo de estar en la Concachampions 2027, ahora viene un reto que la afición no perdona: el clásico ante Alajuelense

Saprissa vs. Firpo
Fidel Escobar comandó la salida del Saprissa rumbo a calentar previo al partido ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador. Rafael Pacheco Granados
Esteban Valverde

El Deportivo Saprissa pasó la prueba. Sufrió, pero consiguió el objetivo: clasificó a la Concachampions al vencer 2 a 1 a Luis Ángel Firpo. Sin embargo, en medio del nerviosismo de un partido que se definió en el tiempo de reposición, los morados no tienen tiempo ni para recuperar la calma, pues a la vuelta de la esquina está el clásico contra Alajuelense.

El Monstruo recibirá a los manudos el próximo domingo, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa. Pese a volver al triunfo, esta vez en el plano internacional, está claro que la presión en Tibás es alta. Así quedó reflejado en la confrontativa conferencia de prensa posterior al partido de Hernán Medford, técnico saprissista, quien explotó desde la primera pregunta.

Pero, más allá de Medford, ¿cómo está el camerino de la S?