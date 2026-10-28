Saprissa recibe sanción previo al clásico contra Alajuelense

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas tras la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026 de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

En el caso del Deportivo Saprissa, ese órgano impuso una multa de ¢562.500. La determinación obedece a que el árbitro tomó medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del equipo en un partido, entre amonestaciones y expulsiones, por tercera ocasión en el campeonato.

Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón recibió una sanción económica de ¢500 mil, debido a que incurrió por primera vez en el certamen en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria del encuentro.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

