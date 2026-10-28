Saprissa recibe sanción previo al clásico contra Alajuelense

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas tras la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026 de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).
En el caso del Deportivo Saprissa, ese órgano impuso una multa de ¢562.500. La determinación obedece a que el árbitro tomó medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del equipo en un partido, entre amonestaciones y expulsiones, por tercera ocasión en el campeonato.
Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón recibió una sanción económica de ¢500 mil, debido a que incurrió por primera vez en el certamen en el retraso del inicio de la etapa inicial o complementaria del encuentro.
Asimismo, el miembro del cuerpo técnico de Pérez Zeledón, Pablo Dante Azcurra, fue castigado con un partido de suspensión y una multa de ¢150 mil. La causa señalada fue desobedecer las órdenes del cuerpo arbitral por primera ocasión en el torneo, al interpelar, pedir explicaciones de manera airada o realizar gestos de cuestionamiento hacia las decisiones de los jueces.
Las disposiciones del tribunal también alcanzaron a Puntarenas FC, con un partido de suspensión y una multa de ¢100 mil al futbolista Walter Cortés Pérez. Cortés llegó a cinco tarjetas amarillas acumuladas dentro del presente certamen.
Finalmente, Escorpiones FC afronta una multa de ¢300 mil. El castigo se determinó al ser la primera oportunidad en la competencia en que el jefe de prensa del club incumple con sus obligaciones reglamentarias.