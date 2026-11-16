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Esto dijo el entrenador de España tras perder el largo invicto

La Selección de España cayó ante Inglaterra por la Nations League; estas son las reacciones de Luis de la Fuente

El volante de Inglaterra Ben White anota ante España en el Estadio Metropolitano por la Liga de Naciones de Europa.
El volante de Inglaterra Ben White anota ante España en el Estadio Metropolitano por la Liga de Naciones de Europa. Marc Cucurella y el arquero Unai Simón nada pudieron hacer. THOMAS COEX
AFP