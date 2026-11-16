Esto dijo el entrenador de España tras perder el largo invicto

Madrid, España. El seleccionador español, Luis de la Fuente, aceptó la derrota este domingo por 3-2 contra Inglaterra en la Liga de Naciones en Madrid y aseguró que “como sabemos ganar también sabemos perder”.

Un gol de penal de Harry Kane (45′) y otros dos de Ezri Konsa (53′) y Ben White (57′) acabaron con la racha de 44 partidos oficiales sin perder de la Roja, que estuvo cerca de remontar con los goles de Mikel Oyarzabal de penal (65′) y de Nico Williams (75′).

“Hay que saber reconocerlo, hoy Inglaterra ha sido superior en gran parte del partido”, afirmó De la Fuente.

“En los primeros 30 minutos nos han desbordado, han sido superiores y luego ya ha habido más igualdad en el partido y es verdad también que con 10 (por la expulsión de Anderson) y nosotros con 11 yo tenía la sensación de que íbamos a dar la vuelta al marcador”, consideró el seleccionador español.

“Pero, en cualquier caso orgullosísimo del recorrido de este equipo”, añadió De la Fuente, que recordó la racha de 44 partidos oficiales sin perder durante la que se coronaron campeones de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026.

“Han demostrado lo grandes jugadores que son, el equipo importante que son y nosotros en la primera media hora no hemos estado finos”, añadió De la Fuente.

El seleccionador español invitó a mirar hacia adelante y recordó que están también clasificados para cuartos de la Liga de Naciones.

“En marzo volveremos con los bríos renovados, y pensando en superar la eliminatoria, plantarnos otra vez en la final de la Nations (League) e intentar ganarla, sabiendo lo difícil que es repetir éxitos de ese calibre”, explicó.

“Pero, seguro que la ambición y el espirítu van a ir por ahí”, concluyó.