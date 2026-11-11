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Puro Deporte

Esposito, el goleador que Italia tanto echa de menos

Francesco Pio Esposito sobresale a punta de goles con el Inter de Milán y con la Selección de Italia

Francesco Pio Esposito celebra un gol con el Inter de Milán en la Serie A. El delantero apunta a sobresalir con la Selección de Italia.
Francesco Pio Esposito celebra un gol con el Inter de Milán en la Serie A. El delantero apunta a sobresalir con la Selección de Italia. TIZIANO BALLABIO
AFP