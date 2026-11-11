Esposito, el goleador que Italia tanto echa de menos

Roma, Italia. Ausente de las tres últimas Copas del Mundo y en plena reconstrucción antes de enfrentarse a Francia el jueves en San Siro, Italia quizá haya encontrado al goleador que echa de menos desde hace muchos años: Francesco Pio Esposito.

Con 21 años, el ariete se ha hecho un hueco en el ataque del Inter de Milán y de la Nazionale.

“Si lo dejan trabajar tranquilo, Pio será el delantero centro de Italia durante mucho tiempo”, lanzó recientemente a los periodistas su capitán en el Inter de Milán, Lautaro Martínez.

“Lo digo desde el primer día que lo vi jugar”, estimó por su parte el exinternacional Alessandro Altobelli, “es un maestro del ataque, un señor del área”.

Con su físico poderoso y su cara de ángel, el fenómeno llama la atención de muchos. Sobre todo con sus goles: siete con la camiseta de la Azzurra en 13 convocatorias.

Solo dos leyendas, Giuseppe Meazza, segundo máximo goleador de la historia de la Nazionale (33 goles en 53 partidos entre 1930 y 1939), y Gianni Rivera fueron más prolíficos a su edad.

Otra señal de su precocidad: entre los 31 jugadores convocados esta semana por Roberto Mancini, Esposito solo está por detrás de Nicolò Barella (10 goles en 73 partidos) y Davide Frattesi (9 goles en 38), dos centrocampistas ofensivos.

Esto ilustra sobre todo las dificultades que ha tenido Italia para encontrar un “bomber”, un cazador del área y goleador consumado a la imagen de Christian Vieri en el pasado.

Antiguo mediapunta goleador (132 con la Sampdoria), aunque su cuenta con la Nazionale se quedó en cuatro, Roberto Mancini admira en Esposito “el hambre de marcar, de luchar y de jugar”.

“Puede llegar a ser de aquí a uno o dos años el delantero que aporte tranquilidad a su equipo, como lo fueron Vieri o (Luca) Toni”, declaró el seleccionador.

El defensor del Monza Adam Bakoune disputa el balón con Francesco Pio Esposito, del Inter de Milán, durante el partido por la jornada inaugural de la Serie A en agosto pasado. (MARCO BERTORELLO/AFP)

Por el momento contribuyó a la segunda plaza provisional de Italia en el Grupo A (7 puntos) de la Liga de Naciones con sus dos goles en la última ventana internacional.

El delantero, nacido en una familia de futboleros en Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles, acaba de salir de un período de dudas.

Se quedó sin marcar durante más de 50 días con su club, antes de acertar la semana pasada de forma consecutiva en la Liga de Campeones contra el Feyenoord y en el campeonato ante el Como.

“He entendido que si no marcas ningún gol durante tres partidos eres malo, y si metes dos seguidos eres bueno”, zanjó el delantero, que renovó hace poco con el Inter, el club donde se formó, hasta 2031.

“Intento seguir siendo yo mismo, ser humilde y trabajar mucho”. Si alguna vez se le subiera a la cabeza, sus dos hermanos mayores, Salvatore y Sebastiano, están al tanto.

El primero, jugador de la Sampdoria en Serie B, se puso la camiseta de la Nazionale una vez, en 2022.

El segundo, cedido por el Cagliari al Sassuolo, comparte habitación con Pio en esta concentración, como en la anterior.

De niños, estuvieron a punto de privar a Italia de un tremendo talento ofensivo. “Lo poníamos en la portería y le tirábamos. Casi lo habíamos convencido de hacerse portero”, recordó Sebastiano el pasado septiembre.