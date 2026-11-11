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España y la Portugal post-CR7 defienden sus invictos en la Nations League de Europa

Europa se alista para una nueva jornada de la Nations League con selecciones como España y Portugal llamadas a ser protagonistas

El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, dirige el entrenamiento en la Fortuna Arena de Praga, antes de enfrentar a República Checa por la Nations League.
El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, dirige el entrenamiento en la Fortuna Arena de Praga, antes de enfrentar a República Checa por la Nations League. MICHAL CIZEK
AFP