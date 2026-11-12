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España sigue imparable en la Nations League de Europa

La Selección de España continúa ratificando su buen momento y tiene paso perfecto en la Nations League

El delantero de España Yeremi Pino reacciona luego de que le anularan un gol ante República Checa por la Nations League de Europa.
El delantero de España Yeremi Pino reacciona luego de que le anularan un gol ante República Checa por la Nations League de Europa. MICHAL CIZEK
AFP