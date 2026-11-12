España sigue imparable en la Nations League de Europa

Praga, República Checa. España se impuso 2-0 a la República Checa este jueves en Praga en la Nations League para mantener un pleno de victorias en el campeonato continental y afianzarse en el liderato del grupo A3.

Un gol de penal de Álex Baena (39′) y otro de Marc Pubil (90+6′) mantienen a la Roja en cabeza de su llave, a tres puntos de Inglaterra, que ganó 2-1 a Croacia en el otro encuentro del grupo.

Croacia continúa en la tercera posición del grupo, que cierran los checos con cinco derrotas en cinco partidos.

España llega en buena posición al duelo con los ingleses del domingo en el estadio Metropolitano de Madrid, en el que se jugará el liderato del grupo.

A los españoles les bastará con un empate para asegurarse el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones como primeros de la llave.