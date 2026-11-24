Óscar Macho Ramírez no conocía la derrota en su regreso a Liga Deportiva Alajuelense hasta que Cartaginés fue al Estadio Alejandro Morera Soto y los pupilos de Amarini Villatoro le dieron la vuelta al marcador, dejándose los tres puntos por 1-2.
En ese juego, el extremo rojinegro Luis Díaz salió expulsado, luego de que Juan Gabriel Calderón recibió un llamado desde la sala VOR, por parte de Brayan Cruz y Diego Salazar. El central fue al monitor, revisó la acción y decidió cambiarle la amonestación por una roja directa.
Todo ocurrió en una acción rápida, en un roce entre Diego González y Luis Díaz. ¿Qué dijo Óscar Ramírez?
“Lo de Luis no he visto, me dicen por ahí que es un poco rigurosa y más bien empujan al muchacho, que tiende como a defenderse y lo castigan a él”, expresó el Macho.
A lo interno de la Liga consideran que esa acción no daba para expulsión. Lo mismo opinó el exárbitro Greivin Porras, quien dijo a La Nación: “Jamás roja, la acción es de amarilla. No hay violencia, es una jugada de roce que se da con normalidad en el juego”.
⏰ 90+1' Expulsado Luis Díaz en Alajuelense tras la revisión del VAR Telecable.— FUTV (@FUTVCR) November 24, 2026
➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/bImWaFapNn