Óscar Macho Ramírez no conocía la derrota en su regreso a Liga Deportiva Alajuelense hasta que Cartaginés fue al Estadio Alejandro Morera Soto y los pupilos de Amarini Villatoro le dieron la vuelta al marcador, dejándose los tres puntos por 1-2.

En ese juego, el extremo rojinegro Luis Díaz salió expulsado, luego de que Juan Gabriel Calderón recibió un llamado desde la sala VOR, por parte de Brayan Cruz y Diego Salazar. El central fue al monitor, revisó la acción y decidió cambiarle la amonestación por una roja directa.

Todo ocurrió en una acción rápida, en un roce entre Diego González y Luis Díaz. ¿Qué dijo Óscar Ramírez?

“Lo de Luis no he visto, me dicen por ahí que es un poco rigurosa y más bien empujan al muchacho, que tiende como a defenderse y lo castigan a él”, expresó el Macho.

Luis Díaz recibió la roja directa tras la revisión en el VAR. (JOHN DURAN/John Durán)

A lo interno de la Liga consideran que esa acción no daba para expulsión. Lo mismo opinó el exárbitro Greivin Porras, quien dijo a La Nación: “Jamás roja, la acción es de amarilla. No hay violencia, es una jugada de roce que se da con normalidad en el juego”.