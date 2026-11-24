El analista arbitral Greivin Porras evaluó la polémica expulsión que se presentó en el duelo entre Alajuelense y Cartaginés.

En los minutos finales del compromiso, Luis Díaz tuvo un roce con Diego González. En la acción, el defensor brumoso terminó en el césped, por lo que el árbitro central, Juan Gabriel Calderón, fue llamado por el VAR para revisar la jugada, luego de mostrarle tarjeta amarilla al extremo rojinegro.

En las imágenes se observa un contacto entre ambos futbolistas. En un momento, Díaz extiende la mano y toca a González, quien cae al césped.

En el VAR estaba Brayan Cruz, mientras que el oficial AVAR era Diego Salazar.

Tras revisar la acción en el monitor, Calderón decidió mostrarle la tarjeta roja a Díaz.

Ante esta decisión, Greivin Porras expresó: “Jamás roja, la acción es de amarilla. No hay violencia, es una jugada de roce que se da con normalidad en el juego”.

A continuación, la acción.